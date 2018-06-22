郭台銘：目標明年多發現金股利給股東

鴻海22日上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會，鴻海董事長郭台銘表示，贊成多發一點現金股利，希望明年股東可以提早提案，明年可以多發股利給股東。中央社記者張皓安攝 107年6月22日

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘表示，他也希望給股東多發現金股利，期盼明年股東可以提早提議，明年股東會前可徵詢法人股東和個人股東意見，朝目標比今天更好。



鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉辦股東會。會議進行到臨時動議階段，股東阿土伯發言。



阿土伯說，感覺最近郭董很鬱卒，股東希望股利可以多加一點。股東們對於減資也不太了解，但他個人建議減資應該要多加10%，因為減資可讓股本變小，增加殖利率。他說，現在鴻海股價在80多元，他個人也也沒有賣掉股票，長期投資。



阿土伯鼓勵郭董，說鴻海集團這陣子非常辛苦，旗下工業富聯（FII）在中國大陸上市，股東們比較不諒解，因為遊戲規則不一樣。



他建議鴻海集團以後小金雞可在台灣上市就好，若在中國大陸上市，遊戲規則相差太多，況且錢進去不一定能拿回來。



郭台銘回應表示，這段時間集團同仁非常認真，他個人昨晚才飛回來參加股東會，下週起要去美國3個星期。



郭台銘說，他個人也想給每位股東多增加股利，不過現在股東會電子投票已經投過，大股東和小股東通過，若要更改，還要重新開會。



郭台銘表示，他也贊成多發一點現金股利，希望明年股東可以提早提案，也希望明年可以多發股利給股東。



郭台銘期盼，股東對集團長期發展有信心，現在每個國家都面臨經濟轉型，鴻海集團規模大，轉型過程中就像是「航空母艦轉彎」。（編輯：楊凱翔）1070622