/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

對中關稅生效前 美部分官員試圖重啟談判

發稿時間：2018/06/22 10:51

最新更新：2018/06/22 10:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）3名消息人士表示，部分白宮官員正在想方設法，試圖在7月6日對中國輸美商品加徵關稅生效前，重啟雙方會談，以避免爆發貿易戰。他們將與政府內部對中強硬派進行對抗。

彭博（Bloomberg News）報導，不具名消息人士表示，白宮國家經濟會議（NEC）官員近日與前政府官員及中國專家會商，以評估未來兩週內雙方高層會談的可能。

他們說，NEC官員拋出一個構想，在關稅措施生效前，邀請中國國家副主席王岐山訪問美國。

此舉顯示部分美國官員願意在價值340億美元的中國商品被加徵關稅前尋求言和，而不是讓全球最大的兩個經濟體爆發貿易戰。

儘管如此，只要美國政府內部強硬派贊成懲罰北京當局，近期內進行類似談判的機率依然渺茫。美國總統川普（Donald Trump）也沒有退讓的跡象。

白宮沒有立即回應置評請求。

過去一周來，關稅威脅重創美國股市，道瓊工業平均指數已經連續8天走跌。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天接受彭博電視（Bloomberg Television）專訪表示：「如果關稅措施最後演變成一場大戰，我們的子彈比其他任何國家都還多。」

美國政府內部對如何處理中國貿易問題的意見分歧，使白宮很難在短時間內邀請王岐山訪美。但知情人士指出，其他政府官員正考慮長期的雙邊談判。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP