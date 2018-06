大馬媒體刊登3專文 肯定台農業發展近況

(中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電)馬來西亞英文主流媒體日前在全國版刊登3篇台灣農業博展會及農場相關專文,讓馬來西亞各界了解台灣在農業發展所展現的具體成果與典範。



優勢財經日報(The Edge Financial Daily)18日在第24版全國版刊登主編哈林雅谷(Halim Yaacob)撰寫3篇專文。他曾於今年4月應邀參訪台灣農業博展會及農場等,並撰寫3篇專文主題分別為Moving towards Agricultural 4.0 in Taiwan with smart technology(以智慧科技邁向台灣農業4.0時代)、Biotech meets farming in Taiwan(生物科技符合台灣的農業需求 )及Smart technology at the 2018 Taoyuan Agriculture Expo (2018桃園農業博覽會展現智慧科技 )。



在第一篇專文中,他訪問行政院農業委員會主任委員林聰賢,後者表示台灣的農業越來越像製造業,世界上沒有一個國家比台灣更能適應此種變化,而且未來發展潛力驚人。



林聰賢表示,耕種土壤和依靠移民來採收水果的日子即將結束。台灣農業越來越像製造業,並形成智慧農業,這將可保證創造成千上萬的就業機會,並讓台灣未來的農民成為數據工程師、電氣工程師和人工智慧(AI)專家。



第二篇專文則提到4月4日至5月13日舉行的「2018桃園農業博覽會」。內文強調「2018桃園農業博覽會」是為了促進各方在農業科技方面的交流與合作。台灣的農業技術和農業機械產品使其成為尋求提高農業生產效率、質量和產量的國內外強而有力的合作夥伴。



第三篇專文則訪問桃園市蘆竹區源鮮智慧農場公司董事長蔡文欽,內容主要談到台灣的垂直農業越來越受歡迎,以及公司如何經營智慧農場。(編輯:陳惠珍)1070622