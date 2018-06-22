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大馬媒體刊登3專文 肯定台農業發展近況

發稿時間：2018/06/22 10:58

最新更新：2018/06/22 10:58

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（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）馬來西亞英文主流媒體日前在全國版刊登3篇台灣農業博展會及農場相關專文，讓馬來西亞各界了解台灣在農業發展所展現的具體成果與典範。

優勢財經日報（The Edge Financial Daily）18日在第24版全國版刊登主編哈林雅谷（Halim Yaacob）撰寫3篇專文。他曾於今年4月應邀參訪台灣農業博展會及農場等，並撰寫3篇專文主題分別為Moving towards Agricultural 4.0 in Taiwan with smart technology（以智慧科技邁向台灣農業4.0時代）、Biotech meets farming in Taiwan（生物科技符合台灣的農業需求 ）及Smart technology at the 2018 Taoyuan Agriculture Expo （2018桃園農業博覽會展現智慧科技 ）。

在第一篇專文中，他訪問行政院農業委員會主任委員林聰賢，後者表示台灣的農業越來越像製造業，世界上沒有一個國家比台灣更能適應此種變化，而且未來發展潛力驚人。

林聰賢表示，耕種土壤和依靠移民來採收水果的日子即將結束。台灣農業越來越像製造業，並形成智慧農業，這將可保證創造成千上萬的就業機會，並讓台灣未來的農民成為數據工程師、電氣工程師和人工智慧（AI）專家。

第二篇專文則提到4月4日至5月13日舉行的「2018桃園農業博覽會」。內文強調「2018桃園農業博覽會」是為了促進各方在農業科技方面的交流與合作。台灣的農業技術和農業機械產品使其成為尋求提高農業生產效率、質量和產量的國內外強而有力的合作夥伴。

第三篇專文則訪問桃園市蘆竹區源鮮智慧農場公司董事長蔡文欽，內容主要談到台灣的垂直農業越來越受歡迎，以及公司如何經營智慧農場。（編輯：陳惠珍）1070622

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