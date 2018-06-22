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陳瑞聰7月接仁寶副董 翁宗斌接總經理

發稿時間：2018/06/22 11:36

最新更新：2018/06/22 11:36

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（中央社記者潘智義台北22日電）仁寶電腦總經理陳瑞聰今天在股東會後受訪表示，自己將出任副董事長，總經理職務將交棒給個人電腦（PC）事業群資深副總經理翁宗斌。

仁寶電腦今天股東會改選董事，新任董事名單中，除董事長許勝雄、總經理陳瑞聰之外，預計接任總經理的翁宗斌、即將接任PC事業群資深副總經理的伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），以及即將接手智慧裝置事業群的彭聖華都在其中；並可望在7月董事會通過人事案。

陳瑞聰說，翁宗斌在仁寶28、29年，接手總經理可以無縫接軌，交棒之後自己就可以多一點時間打球，但還是會進公司處理業務。

他表示，下半年成長趨勢依然看好，因產品有季節性需求，第3、4季是旺季，全年整體產品出貨量可望達8800萬台，較去年成長10%。

不過，他強調，零組件缺貨問題嚴重，尤其是被動元件，自第2季起已陸續向客戶反應，必須漲價來反應成本，否則只能供貨6成，並自第3季實施，多數客戶已經同意。

他解釋，大可不必因為零組件漲價，變更產品設計，因為產品生命周期很短，若變更設計還要客戶認證，得不償失，所以採用集團整體購買零組件的方式，壓低成本。

他說，首季匯損仍有新台幣3億多元，但第2季新台幣急貶，自己已經可以睡好覺了。（編輯：李信寬）1070622

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