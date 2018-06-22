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神基行動監控軟體營收 估2020年破億

發稿時間：2018/06/22 11:58

最新更新：2018/06/22 11:58

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（中央社記者吳家豪台北22日電）強固型工業電腦廠神基科技今天舉行股東常會，董事長黃明漢看好強固型電腦營收今年將成長兩位數百分比，並預估行動監控系統軟體營收將於2020年突破新台幣一億元。

黃明漢受訪表示，強固型電腦仍是神基今年主要成長動能，上半年營收較去年同期成長兩位數百分比，下半年進入旺季，應該會維持類似成長幅度；新客戶來自運輸、物流、食品等領域，也打入車廠、酒商，橫跨不同產業類別。

在警用市場方面，黃明漢指出，神基旗下Getac Video Solution（GVS）行動監控系統今年以來客戶數較去年同期成長2到3倍，主要因為比較基期較低，預估明年客戶數將比今年成長一到兩倍、2020年客戶數將成長50%到100%，看好後續商機。

他強調，GVS行動監控系統除了硬體銷售之外，還包含雲端平台等軟體收入，今年主要客戶仍以相關技術接受度較高的美國警局為主，希望明年歐洲市場能貢獻一些業績，到了2020年會拓展到新興市場如中東、東南亞、拉丁美洲等。

黃明漢推估，GVS行動監控系統的軟體營收今年將達1000萬元到3000萬元，明年可望上看4000萬元到6000萬元，有機會在2020年上半年突破一億元，將成為具有一定規模的事業。

他特別指出，為了加強軟體研發能力，神基今年2月完成併購美國軟體公司WHP之後，今年軟體研發費用應會比去年成長20%到30%，未來會持續投入，並預計下半年宣布更多與台灣學校的產學合作計畫。

在汽車機構件方面，黃明漢表示，神基產品策略從以往偏向單價低、銷量大的安全帶轉軸產品，轉向附加價值更高的ADAS（先進駕駛輔助系統）相關產品，去年非安全帶轉軸產品占汽車機構件營收約20%，今年將持續提高。（編輯：李信寬）1070622

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