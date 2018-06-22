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星展銀行擴大在台投資 擬引進AI人資

發稿時間：2018/06/22 12:40

最新更新：2018/06/22 13:36

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zoom in 星展銀行持續推動數位創新服務，將在台灣引進使用人工智慧（AI）的虛擬人資Jim。圖為星展銀行執行總裁高博德。中央社記者蔡怡杼攝　107年6月22日星展銀行持續推動數位創新服務，將在台灣引進使用人工智慧（AI）的虛擬人資Jim。圖為星展銀行執行總裁高博德。中央社記者蔡怡杼攝　107年6月22日

（中央社記者蔡怡杼台北22日電）星展銀行執行總裁高博德今天宣告全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」，並強調持續推動數位創新服務，將在台灣引進AI虛擬人資。

星展集團歡慶50週年，星展銀行（台灣）今天召開執行總裁高博德（Piyush Gupta）來台記者會，高博德會中重申深耕台灣市場的承諾，也向台灣消費者正式宣告全新品牌承諾「生活隨興，星展隨行」（Live more, Bank less）。

高博德表示，隨著數位革新浪潮席捲全球，傳統銀行服務模式已經徹底被顛覆。星展銀行全新品牌承諾所蘊含的是在迎向下一個50年之際，承諾要協助客戶達到銀行服務與生活同步、掌握人生機會，以及活得超越自我的三重願景。

星展集團是亞洲金融服務集團之一，擁有超過280間分行，業務遍及18個市場，在因應數位發展上，星展銀行率先以數位科技形塑未來銀行的營運模式，並榮獲「歐元雜誌」評選為「全球最佳數位銀行」。

為提升行員效率，星展銀行宣布，在財富管理人才的招僱上，於新加坡市場率先使用人工智慧技術（AI）的虛擬人資「Jim（Jobs Intelligence Maestro）」，這套技術之後也將引進至台灣、香港、中國、印度及印尼等星展海外主要市場。

星展銀行指出，在銀行人員的招聘上，通常會有7000人來應徵20個職缺，而過往在應徵者面試前，人資部門需要花20%的時間來搜集應徵者的資料及回覆電子郵件，且應徵者日間時間通常較忙碌，為配合應徵者的時間安排，人資部門的工作時間也會較長。

星展銀行表示，Jim可協助人資部門審核應徵者的履歷、收集應徵者對事前篩選問題的回應，以及對應徵者進行心理測量評估，預估可節省人資部門每月約40小時的工時，有助人資部門可以更專注於與應徵者的面試、人才諮詢等項目上。（編輯：張良知）1070622

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