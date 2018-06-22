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防汛治理有成 大數據預防淹水災情

發稿時間：2018/06/22 12:59

最新更新：2018/06/22 12:59

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（中央社記者廖禹揚台北22日電）鋒面帶來連續一週強降雨及雷陣雨，經濟部水利署今天表示，已完成整治河川排水無重大溢淹情形，顯示治理有成；水利署並利用大數據盤點防汛熱點，有效預防災情發生。

水利署盤點0613及0619豪大雨期間積淹水原因，96%是因道路排水系統排水不及，主要是因瞬間雨量集中且過大，超出下水道排放量所致。

不過，80%的積水深度則不到30公分，且雨勢停歇後，隨即退水恢復交通，部分地勢低漥地區，縣市政府以調度抽水機因應，並無重大災情傳出。

水利署表示，已完成治理河川排水無重大溢淹情形，例如台南三爺溪，整治前於民國94年612水災時，每小時雨量為52mm，24小時雨量255mm，淹水面積達585公頃，淹水深度約0.7公尺，且時間長達1天。

本次豪雨每小時雨量48mm，24小時雨量223mm，僅部分道路因側溝收集不及產生積水情形，短暫影響通行，降雨停歇後即迅速消退，顯示治理工作有成。

為提早防範淹水，水利署今年與地方政府合作，利用大數據盤點經常致災或溪水沖刷潛勢較高的防汛熱點，預備防汛機具；未來也將依水利法修正案出流管制與逕流分擔專章，以水道及土地共同分擔洪水方式，增加都市耐淹能力。（編輯：陸倩瑤）1070622

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