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歐盟對美課報復性關稅 食衣住行無一倖免

發稿時間：2018/06/22 14:21

最新更新：2018/06/22 15:20

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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天宣布對美國重型摩托車、波本威士忌及牛仔褲等代表性出口商品課徵報復性關稅，正式吹響跨大西洋的貿易戰號角。

歐盟早在3月便擬定這份課稅清單，但僅在美國總統川普說到做到，對鋼和鋁分別課徵25%和10%關稅後才展開反擊。相關關稅措施從午夜（台北時間今天上午6時）起生效。

歐盟預計華府最終將課徵鋼鋁關稅，便於5月18日向世界貿易組織（WTO）提交這份清單。

這項清單並未明確指名品項，但歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Clau de Juncker）當時表明，歐盟將對「哈雷（Harley-Davidson）機車、波本威士忌和Levi's牛仔褲」課稅。

以下是清單上的重要商品整理。

●鋼製品類

鋼棒和鋼條、軋製鋼、不銹鋼、鋼線、鋼管、鋼鍊、鷹架，以及廚房用品、烤箱、梯子及洗手台等數十種鋼製品都成課稅目標。

●服飾及和織品類

歐盟將對牛仔褲、床單及男用皮鞋課稅，但泳裝及內衣則不在此列。

●化妝品類

眼妝及唇膏都榜上有名，因為歐盟去年自美國進口的貨品中，光是這兩種商品，總計價值就超過2億8000萬歐元。

●交通工具類

除了船隻、遊艇、獨木舟及划艇外，歐盟將對500cc及以上、裝有往復式內燃引擎的摩托車及輕型機車課稅，因此多數哈雷機車都無法倖免。

●食物及飲料類

玉米、米、蔓越莓、蔓越莓汁、柳橙汁、甜玉米、花生醬及波本威士忌都在課稅之列。

●其他

香菸、雪茄、呂宋菸及其他菸草類製品也名列針對項目中。（譯者：鍾佑貞/核稿：劉淑琴）1070622

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