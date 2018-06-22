菸稅增走私猖 私菸緝獲量翻倍市值近6億

（中央社記者邱柏勝台北22日電）財政部國庫署表示，截至今年5月底，已查獲違法私菸930萬3665包，市價約新台幣5.96億元，較去年同期增加455萬966包或95.76%，增幅近1倍，顯見菸稅調升的效應仍在。



國庫署表示，今年查獲大宗違法走私菸品案件，包括關務署高雄關與基隆關分別會同高雄市政府及基隆市政府查獲貨櫃走私菸品8件，共588萬6490包，海巡署會同苗栗縣政府於後龍鎮外埔漁港查獲工作平台船走私菸品59萬9050包等。



國庫署官員指出，去年菸稅調漲，提高菸品走私誘因，為此，國庫署加強邊境查緝並強化市面查緝，持續統合各查緝機關落實執行「查緝走私菸品精進執行方案」，自105年10月20日起執行，截至今年5月31日，已查獲私菸約3199萬包，已具成效，充分展現政府嚴正執法決心。



國庫署強調，依菸酒管理法規定，輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、1000萬元以下罰金；販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，處3萬元以上、50萬元以下罰鍰。



官員呼籲，不法業者切勿挑戰政府嚴正執法決心，並請消費者切勿購買來路不明或售價顯不合理的菸酒品，以免危害身體健康。若發現違法菸酒，可提出檢舉，如經查獲私劣菸酒，檢舉人獎勵金以罰金罰鍰及沒收沒入物變價款金額20%計算，每案最高額可達獎金480萬元，希望藉由官民合作，共同打擊非法菸酒。（編輯：郭萍英）1070622