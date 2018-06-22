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房市重拾信心 建築貸款餘額創新高

發稿時間：2018/06/22 17:38

最新更新：2018/06/22 17:54

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中央銀行公布5月房貸餘額6兆7519億元，建築貸款餘額1兆7547億元，雙創歷史新高。（中央社檔案照片）中央銀行公布5月房貸餘額6兆7519億元，建築貸款餘額1兆7547億元，雙創歷史新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北22日電）央行公布5月房貸餘額6兆7519億元，建築貸款餘額1兆7547億元，雙創歷史新高。央行主管表示，建商對房市重拾信心，開始融資購地準備推案，建築貸款餘額年增率已連兩個月逾5%。

5月房貸餘額新台幣6兆7519億元，月增335億元，續創歷史新高；房貸餘額年增率4.75%，較4月的4.63%微增。

央行主管表示，4月適逢清明連假，工作天數較少，因此新增房貸量較低，導致房貸餘額年增率略為下滑，5月工作天數恢復常態，在比較基期偏低情況下，5月房貸餘額年增率提高至4.75%。整體來說，其實都在4.5%之上，顯見房市買氣穩定。

至於代表房市上游的建築貸款，5月期底餘額1兆7547億元，月增50億元，同創歷史新高紀錄；餘額年增率5.52%，不僅較上個月的5.37%略增，也是連續兩個月突破5%。

央行主管解釋，相較去年，建商對未來房市展望信心轉佳，不僅貸款購地，為未來推案預作準備，且從週轉金貸款增加，也可看出建商積極行銷並去化餘屋，顯示在房價向下修正後，房市已漸趨於穩定。

此外，根據央行統計，八大公股行庫所承作的「青年安心成家方案」，5月底貸款餘額6442億元，月增25億元，占全體房貸餘額比重為9.54%，比重與上月的9.55%差不多，顯見房市剛性需求仍在，自住客、首購族為撐盤力量。（編輯：張均懋）1070622

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