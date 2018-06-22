台電控管成本有成 去年稅前盈餘231億元

（中央社記者郭幸宜台北22日電）台電董事長楊偉甫今天表示，儘管國際燃料價格上漲，但台電去年稅前盈餘仍有231億元，因應電業自由化、非核家園目標，台電將轉型為發、輸配售電業務分工的電力控股集團。



台電今天下午舉行107年度股東常會，會中報告106年營業報告、公司債發行、106年營業決算與虧損撥補等承認事項。



楊偉甫表示，台電去年稅前盈餘新台幣231億元，稅後淨利207億元，為了填補電價平穩基金，累積虧損擴大至1289億元，因帳上仍有累積虧損，因此台電今年仍無法發放股利。



楊偉甫指出，去年國際燃料價格上漲，台電積極強化成本意識，努力降低採購成本與庫存，加強舊料運用，縮短大修工期，並致力活化資產，讓財務狀況得以逐年改善。



今天股東會有網路社團「核能流言終結者」創辦人黃士修以股東身分參與，他質疑台電自今年3月以來，採取降壓供電是否已向行政院申請核准，如果沒有申請核准，就自行降壓供電是否違法。



台電回應，一切都按照規定進行，但也坦言「主管機關還沒核備」，台電強調，降壓運轉是在備轉容量比較低，又碰上機組故障或氣溫突升等突發狀況時，基於確保用電、電力系統穩定，而採行的短暫措施。



另有小股東質疑核四燃料棒運送至美國，抨擊台電投資血本無歸，台電對此表示，核四燃料棒將採異地保存運至國外，燃料棒裡的濃縮鈾還有30億元價值，有些買家正在接洽中，屆時可望回收些許成本，預計7月起將第一批運送至國外。



台電股票曾在51年上市，54年暫停交易迄今，目前由經濟部握有94.04%的股權，其餘則是零散在外流通。



根據去年修正通過的電業法規定，台電必須在6至9年內轉型為控股母公司，以此時程推算，台電必須在5至8年內轉型為發、輸配售電業務分工的電力控股集團。（編輯：林興盟）1070622