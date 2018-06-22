日商日東紡績收購建榮 投審會准了

（中央社記者廖禹揚台北22日電）經濟部投資審議委員會今天核准日商日東紡績株式會社收購建榮工業材料股份有限公司案，日東紡績將以約新台幣10.7億取得建榮工業逾5成股份。



投審會發言人楊淑玲說明，日東紡績分別以公開市場收購以及向特定股東購買老股方式取得建榮工業股權，投審會今天核准日東紡績申請匯入相當於新台幣10億7406萬636元等值外幣投資建榮工業，實行後持股比例為50.1%。



投審會委員會議今天核准及備查7件重大投資案件，多為投增資海外或國內分公司案件，包括上海商業儲蓄銀行股份有限公司及裕隆汽車製造股份有限公司間接對大陸分行及分公司投增資。



對外投資部分，潤泰全球股份有限公司申請匯出1億美元（約新台幣30億元），投資在英屬開曼群島的HOPU USD MASTER FUND III,L.P.，楊淑玲說明，潤泰規劃在全球發掘投資機會，目前無規劃在大陸投資，但若未來有對大陸投資規劃，涉及間接對大陸投資，須再經投審會審核。



遠雄國際投資股份有限公司申請匯出6640萬美元（約新台幣19.9億元），增資英屬維京群島商遠雄索沃開發有限公司，主要用於支付在阿拉伯聯合大公國土地開發案工程款。(編輯：陳永昌)1070622