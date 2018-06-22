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遭疑違法降壓 台電澄清一切照規定

發稿時間：2018/06/22 19:55

最新更新：2018/06/22 19:55

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（中央社記者郭幸宜台北22日電）台電遭小股東質疑，在未經核備的情況下，自行啟動降壓降頻機制，恐有違法之虞，台電澄清，「電源不足時期限制用電辦法」與「非常態小幅度降壓」，兩者之間並無關聯。

台電今天召開股東常會，有小股東質疑，台電在「電源不足時期限制用電辦法」未經核備的情況下，就自行啟動降壓降頻機制，行為恐涉違法。

台電坦言，今年有按規定向經濟部報備，但未獲主管機關核准。

台電晚間發布聲明稿澄清，啟動降壓降頻是非常態並且小幅度的降低電壓，通常是在氣溫飆高、備轉容量率偏低，又遇到機組故障時，才會採取小幅度的降壓因應。

台電強調，假設發現電壓超過變動範圍，會透過負載調整及電壓控制設備，輔以調度中心自動電壓監控系統，維持電力系統穩定，不會讓電壓持續下降，影響系統穩定，也不會造成停電機率增加。

面對即將到來的7月用電高峰期，台電除了在6月底提出完整的5年系統強韌計畫外，也會持續強化機組運轉與維修，確保夏季供電穩定，預期在核二2號機組歸隊後，7月的備轉容量率可望維持在6%。

「電源不足時期限制用電辦法」第4條規定，為台電預期當年度可能發生電源不足時，必須在當年度3月底前，報請主管機關核備。（編輯：林孟汝）1070622

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