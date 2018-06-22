/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 世足阿根廷克羅埃西亞 美麗華
>rss

印尼咖啡消費量大增 蘇門答臘生豆供應吃緊

發稿時間：2018/06/22 20:37

最新更新：2018/06/22 20:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社印尼潘加藍甘／紐約22日綜合外電報導）過去數十年來，印尼為全球各地咖啡烘豆商供應產量不高的珍貴咖啡豆。使用當地豆子沖煮的咖啡具有獨特風味，深受行家喜愛。

印尼人以往偏愛喝茶，但現在情況有所變化。隨著較年輕的世代轉而擁抱咖啡，全國各地出現數以百計的獨立咖啡店和烘豆鋪。

許多印尼年輕人前往美國、澳洲等國留學時，受到當地咖啡飲用習慣影響，導致印尼咖啡消費量在過去10年內幾乎成長一倍。

路透社報導，印尼的咖啡豆消費量不斷成長，導致可供出口的咖啡減少，外國買家被迫加碼取得貨源。

蘇門答臘（Sumatra）咖啡豆產量不高，讓這個地區所生產的獨特阿拉比卡咖啡豆（arabica bean）供應吃緊情況雪上加霜。調豆（blends）咖啡若加入當地所產的阿拉比卡咖啡豆，可增添醇厚、泥土芳香風味，因此咖啡業者爭相進貨。

星巴克公司（Starbucks Corp.）熱賣30多年的耶誕綜合（Christmas Blend）咖啡，主要成分之一就是蘇門答臘咖啡豆。

咖啡進口業的消息來源表示，蘇門答臘的咖啡豆產量減少，導致部分出口商延後出貨，甚至違約；部分美國進口商為了取得供貨，不得不提高價碼。

美國的咖啡豆庫存不斷下滑。許多進口商表示，他們履行烘豆商的合約後，就沒有咖啡豆可以供應現貨市場。

進口商表示，星巴克、Keurig綠山公司（Keurig Green Mountain Inc.）等大型烘豆商是蘇門答臘阿拉比卡咖啡豆的最大買主，小型業者所面臨的採購挑戰顯然最嚴峻。

星巴克公司發言人表示，他們並未受到蘇門答臘咖啡豆今年供應緊縮的衝擊。Keurig綠山公司則未回應記者採訪。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070622

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP