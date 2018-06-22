響應新南向 中山大學台南校友會訪菲

響應政府新南向政策，國立中山大學台南校友會組成「菲律賓企業參訪團」，22日抵達馬尼拉，展開6天訪問。圖為參訪團拜會台商丁金煌的KOTEN公司。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年6月22日

（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）響應政府新南向政策，國立中山大學台南校友會特別組成「菲律賓企業參訪團」，訪問馬尼拉、宿霧等城市6天，進一步瞭解菲國，探索投資及商業機會。



中山大學台南校友會理事長陳素蓁，今天聯同20多名企業界主管級校友，上午從高雄飛抵馬尼拉，即直奔馬尼拉北郊，參觀菲律賓台商總會總會長江福龍經營的穩贏科技公司，下午回馬尼拉市，禮訪僑務諮詢委員丁金煌的KOTEN公司總部，聽取台商分享成功經驗。



江福龍曾獲海外台商磐石獎，他為知名品牌代工生產電風扇，目前在菲品牌代工率達3成；丁金煌2008年即任菲律賓台商總會總會長，曾獲海外華人創業楷模獎，產品在菲國電器材料界有超過65%的市占率。



陳素蓁向中央社記者表示，菲律賓2018年經濟成長率上看8%，參訪團響應政府的新南向政策，一窺杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統新政下的菲律賓，同時拜訪優秀台商企業，擴充人脈，探索投資及商業機會。



她說，3年前就曾率團造訪菲律賓，對旅菲台商的拚勁與成就感到欽佩，菲國龐大的內需市場讓團員十分心動，當時一名團員馬上就到菲國中部的宿霧市（Cebu）設立分公司。



這支菲律賓企業參訪團明天將到高雄的姐妹市宿霧市，拜訪這名團員的分公司及其他當地台商企業。此外，參訪團還將走訪觀光景點，瞭解菲國觀光產業及海洋環保工作推動情況。（編輯：郭中翰）1070622