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美鋼鋁關稅國家豁免 鄧振中：持續爭取中

發稿時間：2018/06/23 08:41

最新更新：2018/06/23 08:41

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（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）在美參加選擇美國投資高峰會的行政院政務委員鄧振中今天表示，這幾天有和美國官員會晤，對於美國政府對他國鋼鋁進口品課徵關稅，爭取國家豁免是目標，但美國仍有考量。

台灣代表團是今年美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA）中，規模最大的代表團，共有60個企業、120人與會。

鄧振中表示，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在致詞時特別提到台塑集團在美國的投資，峰會也針對鴻海集團在威斯康辛州的投資規劃小型討論會，可見台灣企業在峰會上受到的關注。

除了參加峰會，鄧振中也利用機會與美國官員與國會議員會晤。除了日前晚宴上的美國國務院與商務部官員外，鄧振中也拜會美國聯邦參議院財政委員會成員、眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）與能源部。

至於其他美方官員，鄧振中基於尊重對方為由，不願透露，但表示上個月在巴布亞紐幾內亞的亞太經濟合作會議（APEC）部長級會議中已與美國貿易代表署（USTR）官員會晤，這次並未再安排。

鄧振中在今天的記者會上表示，爭取美國的鋼鋁關稅國家豁免目標沒有改變，台灣也是中國鋼鐵生產過剩的受害者，也利用機會向美方傳達台灣當局會採取因應措施的方針，希望降低中國生產過剩問題。但他也坦言，美方仍有許多考量，得到的回應是「美方內部仍在做考量」。

他指出，中國產能過剩導致國際鋼鐵價格下滑，台灣鋼鐵廠產能閒置，目前政府政策是鼓勵台灣鋼鐵廠逐步恢復產能，希望降低台灣鋼鐵廠的「中國成分」。

此外，對於美國呼籲各國與美國合作，共同在世界貿易組織（WTO）架構下，對中國侵犯智慧財產權提出控訴，鄧振中表示，台灣確實也提出第三國意見支持美國，認為中國的措施對智慧財產權不尊重，違反世貿組織智慧財產權協定，台灣是基於自身利益為出發，提出第三國意見。

台灣中油公司此次也與美國錢尼爾（Cheniere Energy）能源公司換簽署長達25年的「液化天然氣購售契約」採購前約（HOA），約定每年向美國採購200萬噸液化天然氣，進一步深化台美貿易關係。

鄧振中表示，台灣的能源政策的主要思考方向是再生能源的利用，也希望透過向美國採購天然氣方式，讓台灣能源來源能更為多元，讓台灣能源安全能更健康。同時也希望透過此行拜會美國能源部，尋找未來合作商機。（編輯：陳俊碩）1070623

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