美光控聯電替陸廠竊密 美中科技戰縮影

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美中陷入科技冷戰，華府指控中方剽竊智慧財產權是關鍵。紐約時報從聯華電子被控替中國半導體廠商竊取美光（Micron）商業機密切入，揭開「中國製造2025」的黑暗面。



北京推動「中國製造2025」計畫，砸重金創新並從海外收購技術，企圖在半導體、機器人和電動車等領域迎頭趕上。華府與美國企業則指控中國透過恫嚇和盜竊實現目標，並指美國記憶體晶片大廠美光是中方下手的對象。



2015年，中國官方色彩濃厚的清華紫光集團有意收購美光，遭美光回絕。報導引述知情人士透露，美光為防止技術外流，之後多次拒絕中國廠商合夥提案。



美光去年12月向加州北區聯邦地區法院遞交的訴狀指控，福建省晉華集成電路（積體電路）公司兩年前選擇聯電，協助為造價57億美元的新廠開發技術。相關技術設計曠日廢時，美光表示，聯電與晉華最後選擇用偷的。



根據台灣檢方與美光說法，聯電首先以加薪和獎金誘惑，從美光在台事業挖走多名工程師，接著要求他們帶走美光的機密。檢方指出，這些工程師非法竊取超過900份檔案，內容包含美光先進記憶體晶片的關鍵規格與細節。



訴狀指出，美光發現其中一名離職工程師求助Google清除公司筆電資料後起疑。之後在美國一場鎖定美光員工的徵才活動上，晉華與聯電播放的PowerPoint幻燈片內容中，出現美光內部討論才會使用的未來晶片代號。



台灣警方在美光報案後，竊聽聯電從美光挖角的王姓嫌犯。起訴書指出，聯電2016年初透過通訊軟體LINE找上當時還在美光任職的王嫌，聲稱開發記憶體晶片技術遇到問題，王嫌接著從美光伺服器竊取聯電需要的資訊，協助聯電設計。檢方指出，這些設計最後流向中國。



警方表示，王嫌後來在聯電獲得升職，檢調單位去年初搜索聯電辦公室時，一些員工急著把從美光竊取的資料藏起來。王嫌與另一名前美光員工將筆電、隨身碟與文件交給助理工程師，這名工程師將東西藏在個人置物櫃後，帶著王嫌的手機離開辦公室。這支手機被竊聽，警方不費吹灰之力就掌握行蹤。



聯電後來也向王嫌提告。王嫌與其他被起訴的工程師表示，他們是為「個人研究」竊取商業機密。



今年1月，晉華與聯電在中國向美光提起專利侵權訴訟，請求法院禁止美光製造與銷售多款記憶體，並向美光索賠。本案正在福建省審理，福建省政府正好是晉華的金主之一。



中國商務部反壟斷局5月對美光及韓廠SK海力士（SK Hynix）、三星（Samsung）發動調查。由於需求激增，這3家主導市場的廠商生產有限，中方懷疑過去一年記憶體大幅漲價是業者涉嫌操縱價格。



美光在中國遭遇困境，但晉華與其他中國晶片廠商急起直追也遇到障礙。



半導體生產牽涉高度精密和自動化的製程，晉華與中國其他廠商正投入鉅資掌握訣竅。晉華在曾以製鞋聞名的福建省晉江市蓋的新廠即將完工，這座工廠離機場不遠，樓高5層，有數座足球場寬，辦公空間號稱超過2800坪。



晉江經濟規劃部門表示，希望吸引更多台灣人才到當地。除了增加航班，晉江也在興建雙語國際學校、擁有國際認證的醫院及高檔公寓。（編輯：陳俊碩）1070623