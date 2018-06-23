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美國籲WTO 爭端上訴裁決逾90天可被否決

發稿時間：2018/06/23 16:10

最新更新：2018/06/23 17:36

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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）美國今天逐步擴大對於全球貿易體系的挑戰，並向世界貿易組織（WTO）呼籲，如果貿易爭端上訴裁決耗費超過目前允許的90天，就可以被否決。

路透社報導，美國駐WTO代表習達難（Dennis Shea）發出聲明，揚言要破壞WTO貿易執法的關鍵要素，也就是具有約束力的貿易爭端解決方式。各界廣泛視這項爭端解決方式為對抗保護主義的主要堡壘。

習達難告訴WTO爭端解決機構（DSB），WTO上訴機構（Appellate Body）的裁決時間如果太長，裁決將是無效的。上訴機構等同WTO的最高法院。

習達難指出：「上訴機構選擇違反（WTO爭端）規則，並在超過90天後公布裁決報告的後果，將是這份報告不再具有上訴機構報告的資格。」

一名參與WTO會議的官員表示，其他WTO成員國代表都同意，上訴機構應該遵守規則，但沒人支持習達難的論點，也就是超過90天的裁決可被否決，且許多人對他的言論表示關切。

WTO指出，裁決結果通常會超過90天的原因，是因為貿易爭端太過龐雜，且美國總統川普（Donald Trump）不斷阻止WTO任命上訴機構的新法官，增加現任法官已爆量的工作，讓裁決過程變得更慢。

另外，66個WTO成員國支持一項訴請，這項訴請要求美國放行WTO任命上訴機構法官。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070623

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