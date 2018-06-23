學生暑期打工 應留意是否被虛報薪資

（中央社記者邱柏勝台北23日電）暑假是學生打工旺季，但雇主未投保勞健保、浮報薪資或短發薪水等爭議時有所聞。國稅局提醒，打工學生應慎選工作環境，若發現雇主有虛報薪資事實，可檢具事證向國稅局檢舉。



暑假為學生打工求職旺季，根據人力業者調查，打工族最常遭遇的打工陷阱，分別是沒有勞健保、薪水短少或遲發、超時工作或加班等。此外，南區國稅局表示，有些不肖雇主可能會欺負學生社會經驗不足，浮報支付打工薪資金額，藉以逃漏營利事業所得稅。



對此，國稅局官員提醒，打工學生應慎選工作環境，勿隨意把身分證及私章交給雇主或其他人員，如確需交付身分證影本，則務必在該影本上註明用途，以減少被當人頭虛報薪資或移作他用的風險，並保留相關證據，如薪資袋、薪資轉帳存摺等。



此外，打工族所領取的薪資，隔年5月依規定應辦理綜所稅結算申報，屆時需注意核對雇主申報的扣免繳資料，與當時所領取的薪資金額是否相符。打工族核對薪資袋、薪資轉帳存摺與扣免繳資料時，如發現有被虛報薪資情事，可檢具事證以書面方式，就近向國稅局提出檢舉。



國稅局也呼籲公司行號，不要為節省些微稅捐而虛報薪資，若經查獲，除補徵稅額外，將處以所漏稅額2倍以下罰鍰。（編輯：李信寬）1070623