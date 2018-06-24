達勝收購中嘉股權 小三美日助陣

（中央社記者朱則瑋台北24日電）NCC7月中前即將開始中嘉股權交易案外部審查，這次收購的買方團隊，包括達勝集團董事長郭冠群等股東外，第5位投資人也曝光，是美妝電商龍頭小三美日共同創辦人許書林，未來將在經營團隊中貢獻網路經驗及創意。



中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權。



不過，中嘉案一路走來相當坎坷，旺旺集團、頂新集團與遠傳電信都曾經有意向安博凱購買中嘉股權，但均以破局收場，這次是中嘉第4次交易案，國家通訊傳播委員會（NCC）這關將是關鍵。



過往NCC審核「凱擘案」、「中嘉案」、「台灣寬頻（TBC）」、「東森電視案」等重大有線電視及媒體交易案，審核重點都包含是否有中資、是否有黨政軍資金等；7月中旬前，NCC就會開始中嘉股權案外部審查。



這次收購中嘉股權的買方團隊，包括達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及弘倉有限公司董事陳榮泉等，可說是「全台資」團隊。



據知情人士透露，美妝垂直電商龍頭小三美日共同創辦人許書林也將入股，未來並將在經營隊中貢獻網路經驗及創意。



以販售平行輸入美妝產品起家的小三美日網站與16間同名實體門市，每週合計出貨量可達200萬件，官網會員數突破280萬人次，去年營收達新台幣20億元，是國內最大美妝垂直電商。



值得注意的是，這位業界人士說，未來林鴻南團隊若順利通過NCC、投審會及公平會的審查，台灣有線電視市場將全面回歸本土企業經營，具有「劃時代的意義」。



台灣有線電視產業因為獲利豐厚，深獲私募基金青睞，凱雷、MBK、麥格理相繼投資國內前三大有線電視系統台凱擘、中嘉及TBC，不過持股多年的外資，過去沒有投資太多基礎建設，在數位化後，因擔心回收慢，陸續退出台灣有線電視市場。（編輯：蘇志宗）1070624