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台股上半年外資狂賣 內資硬挺萬點

發稿時間：2018/06/24 12:05

最新更新：2018/06/24 12:05

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（中央社記者田裕斌台北24日電）外資上週賣超台股金額擴大至新台幣480億元，累計今年至6月22日賣超逼近2300億元，雖然面臨外資強大賣超，但台股依舊在內資硬挺下，守在萬點大關之上。

距離台股上半年結束還剩最後一週，指數位置距離去年底收盤10642.86點，僅差約250點；但在美中貿易戰爆發、美國升息次數可能從3次增至4次下，台股短線跌幅相當大，自高點以來10個交易日跌掉360點，季線10880點、半年線10868點都岌岌可危。

摩根投信亞太入息基金產品經理張致寧表示，亞洲市場今年受到美中貿易戰爭、川金會談、東協選舉等不確定因素干擾，加上美元意外轉強、美債殖利率上升等衝擊，導致外資獲利漲多部位而出脫亞洲資產，造成亞股波動大增，台股自然也不例外。

外資站在賣方，也讓外資賣超排名前3名個股清一色都是電子權值股，包括群創（3481）、鴻海（2317）至22日止，遭到外資賣超張數都超過90萬張，友達（2409）賣超張數也超過80萬張，排名前3，台積電（2330）遭賣超張數也超過35萬張，成為拖累指數表現的關鍵。

不過，張致寧認為，觀察亞洲景氣與獲利數據伋維持穩定增長趨勢不變，且回顧歷年每當美國利率趨升環境，與全球景氣連動度高的亞股，通常漲勢表現能領先全球市場，因此在亞洲企業獲利表現向好與前景看升趨勢下，仍有利吸引外資回流。

統一投信全天候基金經理人朱文燕表示，台股登上11000點的主要推手是內資，這波主導的力量大於外資，目前看來，內資並未撤退，也並未看空台股，只是逢高減碼，後續主要觀察景氣面是否受到外部不確定風險影響；重量級電子股及金融股即將進入除權息旺季，尤其是權值股台積電在6月25日除權息的表現，會是盤面信心的重要指標之一。（編輯：蘇志宗）1070624

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