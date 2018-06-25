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499吃到飽效應 空機市場轉熱

發稿時間：2018/06/25 09:39

最新更新：2018/06/25 09:39

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（中央社記者江明晏台北25日電）台灣電信手機市場產生質變，消費者購機行為從電信綁約轉為空機市場，業者觀察，這樣的現象在499吃到飽方案更明顯，以三星三創門市為例，499方案後，營業額成長3成。

去年下半年起，台灣電信手機市場產生質變，隨著市場飽和、電信補貼減少，消費者購機行為從綁約轉為購買單機，而選購的通路也從通訊行變成電商或是品牌實體門市。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙觀察，這樣的現象在499資費方案釋出後更加明顯，以三創門市為例，在499資費方案後，營業額即成長3成。

近期台灣手機銷售市場氣氛低迷，4月智慧機銷售量已連4個月衰退，跌破50萬支大關，驚見49萬支的數字，5月則回升到近52萬支，市場推估，綁約需求已逐漸轉往空機銷售市場，有業者預估，7、8月手機銷售量會再進一步回升。

此外，在台北三創的三星體驗館擴大營運以新裝亮相，由原本的20坪升級為53坪，陳啟蒙表示，三星在三創門市的門市也是全台三星智慧館業績第一的門市，營業額占整體三星智慧館1成，看好擴大營運後業績能有1.5倍成長。

今年首季，台灣三星零售合作夥伴已達到350家以上，同時也拓展新的電商通路，三星也預計會在兩年內將品牌年輕化以及Premium化，強化實體通路發揮集客效應。（編輯：黃國倫）1070625

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