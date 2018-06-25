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8成1學生暑假拚打工 近3成遇過打工陷阱

發稿時間：2018/06/25 11:09

最新更新：2018/06/25 11:09

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（中央社記者邱柏勝台北25日電）根據1111大學網調查，逾8成1大學生暑期有打工計畫，其中96%的受訪者為了賺學費及生活費；調查也指出，近3成有打工經驗的學生曾遭逢打工陷阱，但當中有5成6選擇隱忍。

因應暑假到來，1111人力銀行今天公布「2018暑假打工家教意願調查」，調查指出，8成1受訪學生有打工計畫，有意打工的原因，有超過9成6是為了賺取學費及生活費，其次是為了累積工作經驗與學習技術。預計從事的打工類型以補習班老師或行政人員占最多，其次包括餐飲外場、餐飲內場，以及賣場銷售人員，都是學生族群較想從事的工作類型。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據聯徵中心統計，截至2018年1月，全台共有87萬人揹負學生貸款，學貸總金額高達新台幣1817億元，平均每人要還將近21萬元，龐大的學貸壓力，與出社會後可能面臨的低薪困境，都讓學生族群必須趁暑假賺取學費與生活開銷，來減輕經濟負擔。

其中，與學生生活圈最貼近的補習班老師與行政人員，因為工作場所位於室內，環境相對單純，炎炎夏日有冷氣可吹，再加上行政類型的工作也不具備專業門檻，因此受到學生的青睞。而暑假期間是一整年當中，僅次於跨年、圍爐的餐飲旺季，餐飲業者在暑期自然會釋出大量職缺。

此外，調查發現，在打工時，有近3成的學生曾遇過打工陷阱，最常見的狀況包括沒有勞健保、薪水短少或遲發、超時工作所加班。另外像是加班沒給加班費、工作內容與談定不符等，都是學生打工容易遇到的陷阱。

然而，學生誤踩陷阱時的處理方式，高達5成6受訪者選擇自認倒楣，只有45.13%的學生會選擇主動爭取。

李大華表示，暑期打工的職缺大多是短期的臨時職缺，部分雇主會以作業手續繁複為理由，不幫學生保勞健保，此外臨時職缺常會有工作量突然增減需要調度人力的狀況，學生在打工時要詳細記錄工時，在權益受損時才能提出有力證據。

為了解學生在暑假打工家教的狀況，1111大學網設計「暑假打工家教意願調查」，調查期間自6月8日至6月22日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1007份。（編輯：林沂鋒）1070625

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