以巴菲特護城河理念選股 基金看好台積電

（中央社台北25日電）今年以來，全球晶圓代工龍頭台積電表現罕見落後大盤，卻成了基金經理眼中的好機會。一位負責亞股投資的主管說，以巴菲特著名的「護城河」理念選股，下半年會逐漸加碼台積電等科技股。



Ostrum資產管理的亞股主管張遠疇接受彭博訪問時表示，亞洲科技股過去半年股價已回落不少，正在尋求重新建立部位的機會，會投資具有長期競爭優勢，也就是所謂的「護城河」企業。



張遠疇的團隊管理10億美元亞洲及新興市場股票資產，他本人管理兩支亞股基金，其中有一支以騰訊、三星和台積電等為主要持股，過去一年表現打敗了93%的同業。



張遠疇說：「如果一家公司有護城河，客戶願意支付更高的價格購買商品，而且願意持續付出溢價。為了維持這項優勢，必須一直在技術上再投資。」



他說：「台積電的護城河價值被輝達公司（Nvidia）、蘋果（Apple）等客戶認可。我們還會繼續慢慢加碼，但要小心解讀蘋果下半年的表現。」



根據基金月報，張遠疇的法儲銀新興亞洲股票基金上月已加碼台積電，目前騰訊、三星電子及台積電等科技股占基金持股約三成。彭博數據顯示，雖然基金在過去一年表現優異，但今年以來，基金淨值下跌5.3%，落後於MSCI亞太（不含日本）指數。



台積電4月公布第二季展望不佳，反映全球智慧手機市場趨緩，股價迄今下跌7%，相較於台股指數跌幅0.2%。身為台股權重最大的個股，台積電自2010年迄今，只曾在2013年的全年表現落後大盤。（編輯：劉淑琴）1070625