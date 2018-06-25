/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 本田圭佑 波蘭英格蘭新都里
>rss

環球晶接單滿載 與客戶談2021年後長約

發稿時間：2018/06/25 13:02

最新更新：2018/06/25 13:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹25日電）半導體矽晶圓廠環球晶圓董事長徐秀蘭表示，2018年與2019年接單滿載，2020年接單也很滿，已與客戶洽談2021年至2025年的長約，價格不會低於2020年的價位。

徐秀蘭說，12吋矽晶圓供應吃緊是原本預期中，而在電動汽車、電源管理晶片與影像感測器等需求暢旺，且新增產能不易下，6吋與8吋矽晶圓供應是超乎預期緊。

徐秀蘭表示，2018年與2019年環球晶圓所有尺寸矽晶圓接單都已滿載，2020年接單也很滿，目前已與客戶洽談2021年至2025年的長約，與客戶同時談定量與價格，價格不會比2020年的價位低。

8吋與12吋矽晶圓將長期供應吃緊，徐秀蘭說，6吋矽晶圓後續市況則相對不明朗，因中國大陸廠商在6吋矽晶圓技術相對成熟，環球晶圓在6吋矽晶圓方面資本支出將凍結。

徐秀蘭表示，與Ferreotec合作在中國大陸設立的8吋矽晶圓廠，因時程遞延，原先憂心第2季業績恐將成長停滯，不過，受惠價格健康，加上去年去瓶頸化效益顯現，第2季業績可望持續攀高，將連續10季業績成長。

環球晶圓與Ferreotec合作的上海8吋矽晶圓廠7月出貨量可望突破5萬片，徐秀蘭表示，8月就很有機會全產能10萬片生產；環球晶圓在韓國擴產的可能性也越來越高。

至於美國與中國大陸貿易戰的影響，徐秀蘭說，目前客戶訂單並無減少，只擔心貿易戰會影響全球總體經濟趨緩。

環球晶圓今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣12.68元，並決議每股將配發10元現金股息，獲利與股息同創歷史新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1070625

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP