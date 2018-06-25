環球晶接單滿載 與客戶談2021年後長約

（中央社記者張建中新竹25日電）半導體矽晶圓廠環球晶圓董事長徐秀蘭表示，2018年與2019年接單滿載，2020年接單也很滿，已與客戶洽談2021年至2025年的長約，價格不會低於2020年的價位。



徐秀蘭說，12吋矽晶圓供應吃緊是原本預期中，而在電動汽車、電源管理晶片與影像感測器等需求暢旺，且新增產能不易下，6吋與8吋矽晶圓供應是超乎預期緊。



徐秀蘭表示，2018年與2019年環球晶圓所有尺寸矽晶圓接單都已滿載，2020年接單也很滿，目前已與客戶洽談2021年至2025年的長約，與客戶同時談定量與價格，價格不會比2020年的價位低。



8吋與12吋矽晶圓將長期供應吃緊，徐秀蘭說，6吋矽晶圓後續市況則相對不明朗，因中國大陸廠商在6吋矽晶圓技術相對成熟，環球晶圓在6吋矽晶圓方面資本支出將凍結。



徐秀蘭表示，與Ferreotec合作在中國大陸設立的8吋矽晶圓廠，因時程遞延，原先憂心第2季業績恐將成長停滯，不過，受惠價格健康，加上去年去瓶頸化效益顯現，第2季業績可望持續攀高，將連續10季業績成長。



環球晶圓與Ferreotec合作的上海8吋矽晶圓廠7月出貨量可望突破5萬片，徐秀蘭表示，8月就很有機會全產能10萬片生產；環球晶圓在韓國擴產的可能性也越來越高。



至於美國與中國大陸貿易戰的影響，徐秀蘭說，目前客戶訂單並無減少，只擔心貿易戰會影響全球總體經濟趨緩。



環球晶圓今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣12.68元，並決議每股將配發10元現金股息，獲利與股息同創歷史新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1070625