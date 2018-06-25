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台灣50 ETF寫紀錄 14年來年年填息

發稿時間：2018/06/25 13:19

最新更新：2018/06/25 13:19

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（中央社記者田裕斌台北25日電）台灣50 ETF(指數股票型基金)今年成立滿15週年，除了帶動台灣ETF市場發展外，14年以來年年填息，創下台股紀錄。

根據元大投信統計，台灣50 ETF自2005年開始配息以來，平均現金股息殖利率約3.17%，雖然最低曾僅0.85%，但最高曾達6.97%，平均填息天數也僅42個交易日，最快曾經2個交易日就填息，絕大多數都可以在50個交易日內完成填息。

元大投信總經理劉宗聖表示，如果自一開始就投資台灣50 ETF的股東，截至今年5月底，當初的新台幣10萬元可以變成29.4萬元，若是一開始以每個月1萬元的定期定額投入，至5月底本金180萬元也可增長至260萬元。

元大投信統計，截至6月15日止，台灣50 ETF基金規模約631億元，受益人數約5萬8654人，不但年平均現金股息殖利率約3.17%，每月還有約5500萬元的定期定額資金穩定流入。

台灣證券交易所董事長許璋瑤說，截至5月底，在證交所上市的ETF總資產規模約3620億元，日均成交值超過79億元，占成交值比重約5.82%，但與美國主要證券市場動輒超過20%相比，台灣ETF市場還有很大成長空間。

此外，台灣ETF市場呈現百花齊放的榮景，除了原型ETF外，包括槓桿型、反向型、期貨ETF都有，資產類別包括股票、債券、商品、貨幣、不動產，標的市場則有台灣、日本、韓國、香港、中國大陸、印度、歐洲、美國等地。（編輯：楊玫寧）1070625

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