愛爾達世足賽訊號遭竊 感謝警方協助破獲

（中央社記者吳家豪台北25日電）警方破獲大型地下截波電視台訊號機房，竊取訊號包括新媒體業者愛爾達本屆世足賽台灣專屬授權頻道；愛爾達今天感謝警方協助，認為查緝盜版對合法媒體業者是一大福音。



內政部警政署刑事警察局今天發布新聞稿表示，專案小組透過網路封包追查，發現犯嫌利用新北市、台中市、台南市等地民宅掩護架設大型截波電視台訊號機房，透過裝設強波器、轉碼器，將有線電視台或衛星的訊號轉換成為網路串流格式提供機上盒、手機App的直播頻道使用。



刑事局指出，犯嫌罕見以一對一方式，竊取有線電視、MOD及衛星電視的合法訊號，其中不乏本屆世界盃足球賽台灣專屬授權頻道；清查國內有線電視內上百頻道均遭到竊取，估算不法獲利及侵權損害失至少超過新台幣上千億元。



取得2018年世足賽台灣地區轉播權的愛爾達今天對中央社記者表示，今年以來動員查緝侵權盜版，已掌握至少3到4件疑似盜版行為，並交由警方調查。



愛爾達強調，此次破獲大型地下截波電視台訊號機房，愛爾達感謝警方的協助與辛勞，認為查緝盜版對合法媒體業者是一大福音。



第21屆FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup）於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，愛爾達除提供完整64場賽事的直播服務外，並提供4K UHD超高畫質的轉播服務。（編輯：郭萍英）1070625