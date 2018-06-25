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5月工業生產指數同期高 電子破除五窮六絕

發稿時間：2018/06/25 18:16

最新更新：2018/06/25 18:16

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（中央社記者廖禹揚台北25日電）5月工業生產及製造業生產指數再創歷年同月新高，經濟部統計處指出，今年電子業受惠於新興科技應用擴展，表現強勁，今年第2季製造業生產年增率可望達6%以上。

經濟部統計處今天公布5月工業生產統計，5月工業生產指數111.1，年增7.05%，製造業生產指數111.12，年增7.24%，較先前預估年增3%高出逾一倍；統計處副處長王淑娟說，電子業向來有「五窮六絕」的說法，也就是5、6月表現較淡，但從今年上市櫃營收、出口看來，電子業表現強勁，主要是受到新興應用擴展帶動。

觀察製造業以下中業別，年增率皆為雙位數成長，電子零組件業中的積體電路業受惠於新興應用擴展，半導體高階製程需求強勁，年增17.56%，抵銷液晶面板及其組件業受大尺寸面板較去年同期疲弱帶來的減幅。

新興科技應用也帶動機械設備業持續暢旺，電子業積極擴廠，加上智慧化需求挹注，機械設備業年增17.5%，連續第16個月正成長。

電腦、電子產品及光學製品業同樣為雙位數成長，年增19.74%，王淑娟說明，主要是受到部分中國大陸品牌手機新品上市帶動，推升國內高階手機鏡頭等上游零組件生產動能，加上國內筆電生產增加。

展望未來，製造業者對6月營運以產值計算動向指數為50.7，僅電子零組件、化學原材料及電腦、電子及光學製品業預期稍減，王淑娟表示，主要是因為6月端午節連連假影響，工作天數較少所致。

4、5月製造業生產指數皆優於預期，但統計處考量去年6月基期較高，加上今年工作天數較去年同月少3天，因此年增率保守預估3%。

不過，王淑娟表示，新興科技應用持續擴展，對台灣主力的電子產業有較大挹注，加上原材物料價格走勢續居高檔，提升業者提貨意願，今年第2季製造業生產可望年增6%以上。（編輯：鄭雪文）1070625

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