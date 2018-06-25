國產署標售89戶都更宅 總底價42.4億元

（中央社記者邱柏勝台北25日電）國產署近期公開標售89戶參與都更分回房地，標售總底價約新台幣42.4億元。其中，位於台北市大同區的「永德言葉」40戶為首次公開標售，7月2日開標，底價約2006萬元至4471萬元。



另外，台北市大安區「耕曦」的42戶則為第2次標售，預於6月28日開標；台北市內湖區「碧湖君鄰」4戶房地及「聯勤三喜」2戶房地、新北市板橋區「全陽圓」1戶房地，則於7月5日開標。財政部國有財產署表示，本次標的區位及基地條件俱佳，歡迎各界踴躍投標。



國產署副署長邊子樹表示，「永德言葉」40戶房地為首次公告標售，使用分區為第三種商業區，其中38戶為住宅，樓層分布於2樓至13樓，面積約為25.56坪至66.37坪，標售底價約2006萬至4471萬元。2戶為1樓店面，面積約17坪、18坪，標售底價約2040萬元和2128萬元。



邊子樹表示，「永德言葉」離台北捷運雙連站步行僅需1分鐘，近中山北路二段，聯外交通便利，附近有建成公園、市立雙蓮國小、市立蓬萊國小、私立靜修女中、市立成淵高中等綠地及學區，周邊生活機能佳。房仲業者表示，由於部分房地採小坪數規劃，總價較親民，標脫率可望提高。



至於位於台北市大安區「耕曦」的42戶房地，捷運古亭站步行僅需5分鐘，附近有古亭河濱公園、國立台灣師範大學等綠地及學區，地理位置優越，生活機能便利，歡迎各界把握機會踴躍投標。(編輯：陳永昌)1070625