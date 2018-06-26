/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 葡萄牙西班牙空污法金城武
>rss

美元指數飆 銀行高利搶美元

發稿時間：2018/06/26 08:41

最新更新：2018/06/26 08:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北26日電）美元自今年4月中以來一路狂飆，美元指數一度站上95，與4月中低點相比，大漲7%，也讓銀行發動搶美元動作，最高利率達3%。

銀行業者表示，美國5月失業率降至3.8%、創近18年新低，新增非農就業人數達22.3萬人，加上工資升幅均優於預期，顯示整體景氣穩健回溫，加上今年美國聯邦準備理事會(Fed)已升息2碼(0.5個百分點)，美元利率比起新台幣利率已經相對拉高。

永豐金控旗下永豐銀行表示，即日起推出限時2個月的美元高利定存，年利率3%，目前在同業中利率最高，不過起息點訂在1萬美元。花旗銀行則是在29日前有14天超短天期、年利率2.58%美元定存方案，條件則是需要由他行轉入非美元資金轉定存1.5萬美元以上。

此外，中信金控旗下中國信託商銀、富邦金控旗下台北富邦銀行則都是推出3個月期美元定存方案，年利率分別為2.38%、2.1%，截止期限分別落在7月13日及6月29日。

銀行業者指出，由於美國今年可能還會再升息2次、每次1碼(0.25個百分點)，美元走升趨勢確立，加上新台幣利率偏低，有多元資產管理需求的客戶，可以參加美元高利定存先賺利息。（編輯：林沂鋒）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP