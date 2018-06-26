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國泰金富邦金除息 力抗大盤賣壓

發稿時間：2018/06/26 10:46

最新更新：2018/06/26 10:46

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（中央社記者田裕斌台北26日電）金控龍頭國泰金控、富邦金控今天同步除息，雖然台股大跌百餘點，不過大型金控展現抗跌力道，國泰金、富邦金股價也挺在平盤之上。

國泰金今年每股配發現金股息2.5元、富邦金每股配發現金股息2.3元，兩家金控共將發出近新台幣600億元現金股息，使得台股指數今天開盤基準點蒸發超過20點。

除了國泰金、富邦金表現硬頸外，兆豐金控、中信金控也逆勢上漲，不過由於國泰金、富邦金除息蒸發點數，金融類股指數跌幅超過1.4%。

分析師表示，今天盤面表現較強的金融股以受惠美國升息及美元升值「雙升」的概念股為主，其中，壽險業經常性收益的成長與歐美債券殖利率連動度高，美國升息對壽險業的資產配置結構屬正向因素，美國聯邦準備理事會(Fed)每升息1碼(0.25個百分點)，包括債券到期再投資、債券利息收入、淨流入保費收入等新錢的投資報酬率都會隨之上揚。

在銀行業方面，Fed升息有助於美元相關的外幣放款利率提升，存放利差可望擴大，目前美元存款占比超過2成的國銀包括兆豐商銀、台北富邦銀行、中國信託商銀；法人認為，美國升息可望帶動外幣存放利差擴大，國銀積極吸收外幣存款，初期資金成本快速上揚雖壓抑利差表現，但後續隨著放款增長逐步去化資金，存放比提升可望挹注淨利差擴大。（編輯：林沂鋒）1070626

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