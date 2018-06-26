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美中貿易戰拖累美股大跌 台股跌逾百點

發稿時間：2018/06/26 11:11

最新更新：2018/06/26 11:11

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（中央社記者潘智義台北26日電）美中貿易戰風波未平，美股道瓊工業指數大跌逾300點，台北股市今天開盤跳空下跌，盤中大跌逾百點。法人認為，短線偏空，指數仍有續跌機會。

10時40分止，加權指數來到10674.49點，大跌111.97點，成交金額新台幣719.17億元。8大類股幾乎全面下跌，僅食品類、塑膠類股小漲。

晶圓代工龍頭台積電盤中來到212.5元，下跌2.52%，指標股貼息，影響台股表現。股王大立光先跌後漲，盤中在平盤價4440元附近上下游走。

凱基投顧表示，美中貿易戰利空未見減緩，不利國際股市表現，對台股也不好，加上指標股台積電除息當天貼息，市場對後續除息個股的期待降溫，不排除跌破年線10711點附近位置後，下探10500點。

除了上述美中貿易戰的外在因素、台積電貼息的內在原因，凱基從籌碼面分析，外資台指期未平倉多單不到3萬口，相當於指數在10500點的位置的多單部位；近來外資連7天賣超台股，上週4個交易日賣超480億元，比指數在10200點之際單週賣超金額還大。

因此，凱基評估，若利空未除，指數可能先探10500點，再逼近10200點，目前個股表現好的最多也就是抗跌，建議持股高的投資人宜調節部位，持股低的投資人先觀望。若是想逢低布局，可留意下半年基本面佳的高配息個股，在美中貿易戰利空出盡後，可望有補漲機會。（編輯：林沂鋒）1070626

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