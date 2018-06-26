美中貿易戰 台驊：海運關聯低影響較小

（中央社記者韋樞台北26日電）台驊國際控股今天召開股東會，通過每股配發現金股利新台幣1.3元。台驊表示，美中貿易戰情況嚴峻，海運貨品與目前貿易戰課徵商品類別關聯性低，影響較小，空運貨品關聯性較大。



台驊控股股東會通過自盈餘分派每股現金股利0.9元及自資本公積配發每股現金0.4元，共計每股配發現金1.3元。



台驊表示，展望下半年將進入海運旺季，在全球經濟走勢不變情況下，海運運價及運量可望較上半年成長。美國進口貨櫃47%來自於中國，中國出口到美國主要貨品比重較高的是機電、白色家電、紡織品、服裝鞋帽等，與目前美中貿易戰的課徵商品類別關聯性低，因此美中貿易戰對海運業務影響較小。



但空運市場大不同，台驊分析，美中貿易戰針對中國航太及資通訊產品出口到美國遭課徵關稅部分，恐影響中國出口美國的空運業務。所幸，台驊集團空運客戶群屬於航太及資通訊產品並不多，其中重要子公司台灣空運的業務，多從台灣進出口亞洲區間內為主，受到衝擊較低。



對於今年業務成長方面，台驊仍看好電商物流的成長。在空運市場部分，除新興科技應用及消費性電子新品上市，帶動電子零組件物流需求增長外，隨著全球跨境電商的快速成長，艾媒資訊(iiMedia Reasearch)統計，2017年中國跨境電商交易規模達人民幣7.6兆元，預計2018年將成長至9兆元，成長率達18%。



台驊預期空運業務將持續成長，特別是第3季末起，進入中國及歐美的消費旺季，今年空運運價及運量皆可成長。（編輯：楊凱翔）1070626