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宏達電股東讚王雪紅VR女神 盼神救援

發稿時間：2018/06/26 12:13

最新更新：2018/06/26 12:26

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宏達電26日股東會登場，職業股東黃雪芬則稱董事長王雪紅是「VR女神」，股東會102分鐘後落幕，創6年最快紀錄。中央社記者江明晏攝 107年6月26日宏達電26日股東會登場，職業股東黃雪芬則稱董事長王雪紅是「VR女神」，股東會102分鐘後落幕，創6年最快紀錄。中央社記者江明晏攝 107年6月26日

（中央社記者江明晏台北26日電）宏達電今天股東會登場，小股東抱怨台股在萬點，宏達電股價卻快破底，盼這一生能看到重回100元、200元，有股東則稱董事長王雪紅是「VR女神」，股東會歷時102分鐘落幕。

宏達電股東會現場約有300多名股東齊聚，許多小股東輪番發言抱怨股價，稱「心在淌血」，也有股東對財務數字、投資前景有疑慮，王雪紅耐心答覆，整場股東會歷時102分鐘，在10時42分落幕，創6年來最快紀錄。

常在各大股東會現身的股東黃雪芬今天出席獻花，她稱王雪紅是「手機女神」，是台灣之光、台灣人的驕傲，現在是VR女神，希望VR以後也能成為台灣人的驕傲，也是台灣之光。

她也說，希望給女神一點時間，讓她「神救援」，也在現場要求其他股東，向王雪紅喊聲加油，有氣勢股價才會上來。

有小股東抱怨，投資宏達電十幾年，「心在淌血」，宏達電股價快要破底，而且現在台股萬點行情創了近30年新高，宏達電股價卻讓大家淌血，還要擔心VR賺錢後，事業體被切割出去，希望「這一生能至少看到宏達電重回100元、200元」，盼王雪紅能像王永慶、張忠謀一樣幫公司賺錢。

另有小股東發言表示心情沈重，原來去年很有希望，但看到財報不知道怎麼說，營業成本居高不下，2017年虧損逾2個股本，希望董監酬勞暫時不發放。

宏達電財務長沈道邦回覆，去年成本反映的是市場競爭和產品布局，有一年半的時間在針對手機產品策略改善，VR產品在兩年前發布，其實毛利是正的，去年還沒有效應出來，是因為手機產品還在做轉型的過程。

面對股東質疑未來發展策略是以手機還是VR為主，王雪紅回應說，智慧機是非常重要的產品，現在VR、AR、AI、5G、區塊鏈是一體，有智慧機才有5G，VR在室內、AR在室外，是連在一起的，去年把Pixel工程師和非專屬專利權給Google享用，讓公司更有資源來投資創新，會有差異化。

宏達電股價今天在盤中一度來到55.8元，下跌0.8元。（編輯：楊玫寧）1070626

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