/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
>rss

台灣缺才全球第三 業務與IT人才最缺

發稿時間：2018/06/26 13:06

最新更新：2018/06/26 13:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣「人才荒」情況嚴重，人力資源機構萬寶華調查，78%台灣雇主面臨徵才困難，創調查以來最高，且為全球第三名。需才孔急的前三大職缺分別為業務、工程師與資訊技術人員。

為了解全球雇主徵才困難情況，ManpowerGroup萬寶華設計「2018全球人才短缺調查」，針對43個國家及地區、3萬9100名雇主進行訪問，其中包括1020名台灣企業雇主。

調查顯示，有78%台灣雇主表示人才難尋，遠高於全球平均值（45%）；且與全球情況相比，人才荒僅次於日本及羅馬尼亞，居全球第三。

今年台灣人才短缺前10大職缺中，仍以業務代表排名第一，自2010年以來，始終居於台灣最難找的人才。此外，超過一半的雇主指出，缺工主因在於無合適人選或應徵者。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，人才短缺是全球普遍現象，從2009年迄今，全球人才短缺從30%逐步上升為45%。不過台灣的狀況又更加嚴重，缺工情形自2014年以來急遽擴大，從45%至現在的78%，增加將近3成。

吳璧昇認為，人才短缺主因在於這幾年市場變化迅速，不論是既有產業或新興產業都需要新的人才，例如從傳統程式語言到現在熱門的Java、Python，短短幾年間的時間，程式語言需求變化相當快速，人才培育與供應的速度不及需求的現象非常明顯。

根據調查指出，業務代表蟬聯雇主心目中最難找人才的職缺，其中以金融保險及不動產業的業務代表最難尋。

吳璧昇認為，業務代表在每個產業都是重要人才，不過金融保險及不動產業更顯重要，主因是這類產業的業務人員流動率比較高，也需要一些經驗或極佳的抗壓力，才能做得比較稱職，因此雇主時常在增員補人。

值得注意的是，由於金融科技FinTech開始快速發展，金融業對於資訊技術人員的需求大量增加，也是本次調查中IT人才首度進入前三名的原因之一。吳璧昇表示，不論是系統開發人才、數據分析師、行動支付人才等，都是企業積極增補的對象。

就全球結果而言，有45%的雇主面臨徵才困難，年增5個百分點。雇主表示最難找到合適人才的前三大職缺為技術工匠、業務代表與工程師，其中技術工匠為自2013年以來最難填補的職缺。

若以國家比較，日本高齡人口問題及移民的限制，使得勞動力、人才短缺現象相當普遍，自2010年以來即位居人才短缺最嚴重的國家，本次比例高達89%。（編輯：張良知）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP