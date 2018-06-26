台灣缺才全球第三 業務與IT人才最缺

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣「人才荒」情況嚴重，人力資源機構萬寶華調查，78%台灣雇主面臨徵才困難，創調查以來最高，且為全球第三名。需才孔急的前三大職缺分別為業務、工程師與資訊技術人員。



為了解全球雇主徵才困難情況，ManpowerGroup萬寶華設計「2018全球人才短缺調查」，針對43個國家及地區、3萬9100名雇主進行訪問，其中包括1020名台灣企業雇主。



調查顯示，有78%台灣雇主表示人才難尋，遠高於全球平均值（45%）；且與全球情況相比，人才荒僅次於日本及羅馬尼亞，居全球第三。



今年台灣人才短缺前10大職缺中，仍以業務代表排名第一，自2010年以來，始終居於台灣最難找的人才。此外，超過一半的雇主指出，缺工主因在於無合適人選或應徵者。



萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，人才短缺是全球普遍現象，從2009年迄今，全球人才短缺從30%逐步上升為45%。不過台灣的狀況又更加嚴重，缺工情形自2014年以來急遽擴大，從45%至現在的78%，增加將近3成。



吳璧昇認為，人才短缺主因在於這幾年市場變化迅速，不論是既有產業或新興產業都需要新的人才，例如從傳統程式語言到現在熱門的Java、Python，短短幾年間的時間，程式語言需求變化相當快速，人才培育與供應的速度不及需求的現象非常明顯。



根據調查指出，業務代表蟬聯雇主心目中最難找人才的職缺，其中以金融保險及不動產業的業務代表最難尋。



吳璧昇認為，業務代表在每個產業都是重要人才，不過金融保險及不動產業更顯重要，主因是這類產業的業務人員流動率比較高，也需要一些經驗或極佳的抗壓力，才能做得比較稱職，因此雇主時常在增員補人。



值得注意的是，由於金融科技FinTech開始快速發展，金融業對於資訊技術人員的需求大量增加，也是本次調查中IT人才首度進入前三名的原因之一。吳璧昇表示，不論是系統開發人才、數據分析師、行動支付人才等，都是企業積極增補的對象。



就全球結果而言，有45%的雇主面臨徵才困難，年增5個百分點。雇主表示最難找到合適人才的前三大職缺為技術工匠、業務代表與工程師，其中技術工匠為自2013年以來最難填補的職缺。



若以國家比較，日本高齡人口問題及移民的限制，使得勞動力、人才短缺現象相當普遍，自2010年以來即位居人才短缺最嚴重的國家，本次比例高達89%。（編輯：張良知）1070626