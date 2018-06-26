美中貿易摩擦 經部：我國可望有轉單正效應

美中貿易摩擦陰影揮之不去，經濟部次長王美花26日表示，美中貿易戰預估對產業影響不大，甚至有轉單的正效應，製造業景氣展望仍佳。中央社記者郭幸宜攝 107年6月26日

（中央社記者郭幸宜台北26日電）美中貿易摩擦陰影揮之不去，經濟部次長王美花今天表示，美中貿易戰預估對產業影響不大，甚至有轉單的正效應，製造業景氣展望仍佳。



美中貿易戰越演越烈，美國不僅祭出貿易關稅，現在更傳出美國有意修法，禁止中國持股過高的企業收購「重要技術」，受到美中兩強貿易摩擦影響，台股今天盤中更一度大跌逾百點。



王美花表示，根據經濟部彙整各產業公會的意見，7月6日即將生效的第一波的關稅清單中，對台灣的企業影響不大，主要是台灣銷售到中國大陸的產品主要是內需商品，或是從台灣直接外銷出口，以此研判，美中貿易戰對於企業應該不至於產生轉單效應，企業甚至還可能因此坐收轉單效應。



王美花指出，應對美中貿易戰，產業可從其生產模型的特質因應，例如現在美中兩強爭霸中，台灣產業雖然可因此獲得轉單正效應，但也要慎防遭美中兩強紛爭波及。



對於美中貿易戰的後續影響，王美花認為，目前看來美國的301清單分成兩部分，7月6日即將生效的第一波清單對台灣企業影響不大，第2波清單因為生效日期尚未確定，但研判對於台灣影響不大，但要密切觀察後續的連動效應。



另外，貿易戰對於資本市場的影響，王美花認為，美中貿易摩擦是短期的，就長期而言，全球景氣發展仍然活絡，股市動盪應屬短期效應。（編輯：黃國倫）1070626