台股年線失而復得 買盤進場收斂跌幅

美中貿易戰風波未平，美股道瓊工業指數大跌逾300點，台北股市26日開盤跳空下跌，盤中大跌逾百點。法人認為，短線偏空，指數仍有續跌機會。中央社記者董俊志攝 107年6月26日

（中央社記者潘智義台北26日電）美中貿易戰升溫，美股大跌逾300點，台北股市今天開低震盪，一度大跌135點，跌破年線10711點，中場後逢低買盤加溫，指數終場收復年線，留下近80點的長下影線。



終場加權指數收在10742.17點，下跌44.29點，跌幅0.41%，成交值新台幣1407億元。8大類股僅食品、營建類股小漲，其餘各類股全面下跌。



晶圓代工龍頭台積電收在214.5元，下跌1.61%，持續貼息；而今天除息的富邦金收在50.9元平盤價，國泰金收在53元，小跌0.1元。



在類股表現上，矽晶圓、被動元件及MOSFET族群今天呈現反彈，光學、光碟股也見買盤進場；昨天強勢的生技股則熱度退潮。



元大投顧分析師薛舜日表示，國際貿易戰升溫，外資反手賣超台股匯出，造成台股連續跌破月線11010點、季線10875點之後，今天盤中更一度跌破年線10711點，但下半場低接買盤力道推升，指數又重回年線之上，留下影線。



薛舜日指出，新台幣因外資賣股壓力貶至30.415兌1美元近9個月新低，外資6月以來賣超集中市場股票587億元，今年以來賣超2382億元，外資何時縮手成為台股止跌關鍵。



他說，6月下旬進入台股除權息旺季，市場預估今年集中市場除息影響大盤指數約計435點附近；除息高峰集中在7月。本週集中市場除息影響指數96點，下週計有61點，台積電週一除息，但貼息的結果影響市場期待，後續除息個股將成觀察指標。（編輯：張良知）1070626