被動元件拉尾盤 國巨大漲收復千元華新科漲停

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件族群今天強拉尾盤，其中國巨終場大漲9%，收復千元大關。華新科終場鎖漲停358.5元。禾伸堂也大漲5.2%。



國巨今天盤中翻紅橫向整理，中午過後明顯反彈勁揚，不僅收復千元大關，更一度觸及漲停1040元，終場大漲9%，收在1035元。



華新科盤中走強，終場鎖住漲停358.5元。禾伸堂也拉尾盤，終場收在229元，漲5.2%。光頡終場漲6.1%，收在69元。



國巨先前指出，積層陶瓷電容（MLCC）供需持續吃緊，公司MLCC訂單出貨比大於2倍，機器設備交期看到18個月，新產能速度無法趕上市場需求。此外，國巨在晶片電阻的訂單出貨比大於3倍，預估被動元件整體供需缺口，恐到2019年仍無解。



外資報告日前預估，國巨可望持續受惠MLCC缺貨供不應求市況、以及漲價效應持續，預估國巨今年業績可望大增9成以上，今年全年毛利率可超過65%，若以減資後股本計算，國巨今年獲利有機會賺超過10個股本，創歷史新高，今年每股稅後純益有機會挑戰百元。



華新科日前預期今年市場需求持續強勁，預估到第4季營運可望逐季正向，預期下半年產能可望成長10%到20%，擴產會持續進行。



在MLCC應用端，其中在車用電子部分，華新科指出，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）影響，車用電子方面MLCC年需求量可望超過30%成長。



禾伸堂布局高階MLCC產品，景氣可看好未來5年到10年，MLCC產品也切入機器人自動控制。公司預期2019年包括MLCC的被動元件景氣都會不錯。日系廠商布局高階產品，前景更看佳。



禾伸堂持續擴充產能，公司日前表示6月之後，MLCC新設備會陸續進駐，預估到今年第3季，MLCC產能可望擴充2成到3成，主攻大尺寸的工業控制應用。（編輯：李信寬）1070626