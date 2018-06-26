租賃新法上路 花敬群：至少3家日商欲進軍台灣

租賃住宅市場發展及管理條例27日施行。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北26日電）租賃住宅市場發展及管理條例27日施行，內政部次長花敬群今天說，至少3家日本大型租賃公司有興趣進軍台灣，內政部與相關業者8月將赴日本拜會，了解專業經驗。



「租賃住宅市場發展及管理條例」已於去年12月27日經總統蔡英文公布，將於明天上路施行，提供租賃雙方權益保障，包括租稅優惠、專業諮詢、包租代管等。



花敬群今天召開記者會，說明租賃住宅市場發展及管理條例施行重點；花敬群表示，租賃條例上路，是讓台灣租屋體系進入專業化、產業化重要的一步。



他並透露，租賃專法通過後，在準備的這半年期間，日本的一些大型租賃服務公司陸續來台灣，拜會台灣業者與內政部，他們對台灣的租賃服務市場充滿高度興趣。



花敬群說，內政部與台灣現階段想執行包租代管的業者與從業人員，預計在8月組團到日本拜會，因為日本有長期專業的經驗，希望有很好的交流。



他說，吸引外資、日資投資台灣的租賃服務業，這是非常棒的事，這表示「我們做了對的事、有價值的事情，國外專業廠商有興趣來台灣投資」。



花敬群進一步透露，至少3家日本大型租賃公司有興趣要進軍台灣，「我們也會去日本拜會他們」，讓彼此有更多了解，這段時間也私下討論過相關議題。



他說，這幾家都是蠻大的、幾十萬戶規模的公司，有的在東京，也有在大阪。



花敬群指出，日本有幾十年的經驗，知道一個店要整合多少客戶以上，可以開始獲利，獲利的經營規模如何；此外，除了對房客日常的簽約、修繕服務之外，是否可能帶動其他附帶商機，例如集體採購；日本有相當的規模，已經發展出多元的商業模式，這些商業模式就是附帶商機，「台灣很多業者一看到、一聽到眼睛都亮了，我們去拜會後一定會有更多心得與大家分享」。（編輯：林沂鋒）1070626