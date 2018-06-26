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台灣自行車及體育用品產業推廣會在首爾舉行

發稿時間：2018/06/26 15:22

最新更新：2018/06/26 15:42

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首爾台灣貿易中心館長陳國龍，主持2018年「台灣自行車及體育用品產業」推廣說明會。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月26日首爾台灣貿易中心館長陳國龍，主持2018年「台灣自行車及體育用品產業」推廣說明會。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月26日

（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）今天在首爾舉行「台灣自行車及體育用品產業」推廣說明會，廣邀韓國業界前往台灣參加「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」。

首爾台灣貿易中心館長陳國龍指出，台灣與韓國的產業項目交流合作多元。韓國是台灣在亞洲主要的自行車出口國家，統計資料顯示，2017年台灣自行車出口到韓國總值逾3100萬美元，共輸出整車3.2萬輛。

在體育用品產業方面，韓國也是台灣重要的貿易伙伴，2017年全年台灣體育用品出口至韓國金額逾3500萬美元，成長6.9%。同年台灣自韓國進口體育用品金額逾360萬美元，成長5.1%。

陳國龍說，今年第31屆「台北國際自行車展」（Taipei Cycle）將於10月31日至11月3日展出，使用南港展覽館一館以及世貿展覽三館，預計將有3450個攤位及1250家廠商展出。

今年更將首度成立韓國國家館，OREATA、ARDENBIKE及COOLRUNBIKE將代表參展。

推廣說明會現場也邀請中興大學教授林寬鋸，介紹「台灣電動自行車物聯網項目的創新」，說明SwiCity團隊研發的自行車聯網晶片，結合雲端運算系統，蒐集分析大數據，並延伸應用於智慧醫療、汙染監測及碳權計算等最新技術。

另外，台灣運動產業發展協會理事長徐正賢，說明「台灣運動產業發展機會」，分享在台灣推廣運動科學訓練經驗，並分析運動產業未來發展趨勢。

這兩場說明會帶領與會韓國人士對於台灣自行車及體育用品產業，能有更進一步認識。（編輯：陳惠珍）1070626

中興大學教授林寬鋸在首爾推廣會介紹「台灣電動自行車物聯網項目的創新」。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月26日中興大學教授林寬鋸在首爾推廣會介紹「台灣電動自行車物聯網項目的創新」。中央社記者姜遠珍首爾攝 107年6月26日
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