/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： NBA葡萄牙西班牙空污法
>rss

哈雷機車欲將部分生產移國外 川普失望痛批

發稿時間：2018/06/26 15:25

最新更新：2018/06/26 15:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國摩托車製造商哈雷公司今天指出，為避免歐洲聯盟（EU）課徵報復性關稅，將把部分生產線移往國外，美國總統川普對此失望痛批。

路透社報導，哈雷是美國重型摩托車大廠，他們今天稍早宣布，公司不會把關稅轉嫁給歐盟的消費者或經銷商，而是著重將部分生產線移往國外。

歐盟上週宣布對美國摩托車課徵關稅，稅率由6%調高至31%。對於哈雷的計畫，川普今天表達失望之情。他在推特發文指出：「很驚訝在所有企業當中，哈雷是第一家搖白旗投降的。」

「我為他們努力奮戰，最後他們銷往歐盟將不用支付關稅，這在貿易上對我們已造成嚴重傷害，下滑了1510億美元。稅負只是哈雷的藉口。」

總部設於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的哈雷公司在一分監管文件指出，報復性關稅將使每一台從美國出口到歐盟的摩托車，平均成本增加約2200美元（約新台幣6萬7000元）。

哈雷在法國販售的基本款摩托車，目前售價約7490歐元（約新台幣26萬6000元）。

哈雷還在監管文件指出，將生產線移往國外預計耗時9至18個月時間，所以在近期內，哈雷將吸收歐盟關稅成本，每年支出將增加約9000萬至1億美元。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070626

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆現場直擊

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

金曲獎29屆紅毯星光熠熠

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

一週重要新聞影像回顧（0617-0623）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
金曲獎29屆現場直擊
金曲獎29屆現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP