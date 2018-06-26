哈雷機車欲將部分生產移國外 川普失望痛批

（中央社紐約25日綜合外電報導）美國摩托車製造商哈雷公司今天指出，為避免歐洲聯盟（EU）課徵報復性關稅，將把部分生產線移往國外，美國總統川普對此失望痛批。



路透社報導，哈雷是美國重型摩托車大廠，他們今天稍早宣布，公司不會把關稅轉嫁給歐盟的消費者或經銷商，而是著重將部分生產線移往國外。



歐盟上週宣布對美國摩托車課徵關稅，稅率由6%調高至31%。對於哈雷的計畫，川普今天表達失望之情。他在推特發文指出：「很驚訝在所有企業當中，哈雷是第一家搖白旗投降的。」



「我為他們努力奮戰，最後他們銷往歐盟將不用支付關稅，這在貿易上對我們已造成嚴重傷害，下滑了1510億美元。稅負只是哈雷的藉口。」



總部設於威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）的哈雷公司在一分監管文件指出，報復性關稅將使每一台從美國出口到歐盟的摩托車，平均成本增加約2200美元（約新台幣6萬7000元）。



哈雷在法國販售的基本款摩托車，目前售價約7490歐元（約新台幣26萬6000元）。



哈雷還在監管文件指出，將生產線移往國外預計耗時9至18個月時間，所以在近期內，哈雷將吸收歐盟關稅成本，每年支出將增加約9000萬至1億美元。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070626