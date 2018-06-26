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年改上路 國發會：對民間消費影響有限

發稿時間：2018/06/26 15:44

最新更新：2018/06/26 16:08

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軍公教年金改革即將上路，部分人士憂心將影響軍公教退休生活，且傷及民間消費動能，國發會強調，軍公教退休人口占比小、對民間消費影響有限。圖為百貨公司週年慶擠滿民眾。（中央社檔案照片）軍公教年金改革即將上路，部分人士憂心將影響軍公教退休生活，且傷及民間消費動能，國發會強調，軍公教退休人口占比小、對民間消費影響有限。圖為百貨公司週年慶擠滿民眾。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北26日電）軍公教年改將於7月1日同步上路，外界質疑將削弱民間消費，國發會強調，軍公教退休人口占比小、對民間消費影響有限，且政府未來的施政主軸就是「強化內需」，無須過慮。

軍公教年金改革即將上路，部分人士憂心將影響軍公教退休生活，且傷及民間消費動能，但國發會今天特別發布新聞稿強調，年金改革的目的是為了促進世代公平正義、並讓年金制度能夠永續、穩健地運作，如此一來，軍公教同仁的退休生活也將更有保障。

國發會進一步指出，雖然已退休的軍公教人員可支配所得減少，可能影響其消費支出，但軍公教退休人口占比小，且邊際消費傾向比較低，也就是說，年長者的消費需求通常會略低於年輕人，因此對民間消費的影響有限。

國發會也指出，強化內需是政府今年起的施政主軸，都市更新、長照2.0、教保服務公共化等政策都在積極推動，外界不須過度憂慮；而且強化消費的重要作法之一就是分配更平均，政府在提升薪資、改善分配的部分已逐漸發揮成效，預計可有效帶動內需消費。

從整體經濟情勢來看，國發會分析，今年以來台灣勞動情勢穩定，1至5月平均失業率降至3.65%，創下近18年來同期新低；企業調薪轉趨積極，加上廠商獲利成長，預期今年現金股利發放可續創新高，有機會突破去年的新台幣1.27兆元，這些都有助於維繫民間消費動能。（編輯：李信寬）1070626

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