網拍即時通攜手新創團隊 加快上市腳步

Yahoo奇摩拍賣26日宣布推出拍賣即時通功能，賣家可針對買家常問問題設定「快問快答」，讓系統自動回覆，藉此縮短雙方溝通時間。中央社記者吳家豪攝 107年6月26日

（中央社記者吳家豪台北26日電）Yahoo奇摩拍賣事業群資深總監蔡篤豪今天說，Yahoo奇摩拍賣攜手新創團隊Juiker（揪科）推出拍賣即時通功能，主要考量上市時間更快，未來不排除攜手其他新創團隊推出新功能。



蔡篤豪受訪表示，根據Yahoo奇摩內部於今年5月進行的電商IM（即時通訊）使用行為調查，約6成買家與賣家不滿意市面上的電商即時通訊工具，約8成買家與賣家希望能顯示訊息已讀或未讀，增進網購溝通效率；因此Yahoo奇摩拍賣攜手Juiker推出拍賣即時通，上線一週後訊息量翻倍。



蔡篤豪說明，Yahoo奇摩拍賣曾評估透過自有團隊或合作夥伴來開發即時通，決定攜手新創團隊的第一個原因是台灣有很多不錯的開發商，Yahoo奇摩拍賣希望能採取更開放的合作態度；第二個原因是考量上市時間（time to market）的重要性，Yahoo奇摩拍賣與現有開發商整合資源，能讓新功能更快上市。



蔡篤豪指出，Yahoo奇摩拍賣未來不排除攜手其他新創團隊推出新功能，但會逐案評估，思考Yahoo奇摩拍賣的現有資產能否支援新功能。



相較於蝦皮、露天、PChome商店街個人賣場等其他網購平台，Yahoo奇摩拍賣即時通領先導入訊息已讀與未讀功能，讓買賣雙方可掌握訊息是否有效傳達；賣家更可針對買家常問問題設定「快問快答」，讓系統自動回覆，藉此縮短雙方溝通時間。



盤點Yahoo奇摩拍賣今年上半年成果，賣家數年增15%，商品量年增46%，整體行動業績年增20%，營收動能主要來自生活、流行、3C、古董玉石等品類。



Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示，Yahoo奇摩拍賣直播在市場中成功突圍，至今吸引近3000位賣家加入直播，較今年初成長29%；至今累積1.7億人次收看拍賣直播，較今年初成長40%。



展望下半年，林燕指出，Yahoo奇摩拍賣將擴大異業合作範圍，挖掘不同型態的賣家加入，並挑戰更高單價的品類，展現拍賣的多元化特色。（編輯：張均懋）1070626



