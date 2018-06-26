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全台家戶人口數連跌27年 基隆最低彰化最高

發稿時間：2018/06/26 16:10

最新更新：2018/06/26 16:10

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（中央社記者韋樞台北26日電）內政部公布最新統計，全台家戶人口數持續下探，從1990年的4人，到2017年剩2.73人，連續27年下滑。目前以基隆市每戶2.43人最低，彰化縣3.31人最高，房市仍以兩房小宅較受歡迎。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，家戶人口是行政區總人數除以總戶數所得的數字，隨著少子化的影響，每戶人口數下滑已成為趨勢。其中2017年台北市為2.55人，行政區中以中山區家戶人數最少，為2.3人；新北市平均為2.58人，各行政區以淡水區的人口數最低，僅2.27人。

其他縣市部分，基隆市每戶2.43人為全台最低，彰化縣以3.31人為全台家戶人數最高；除了離島的連江縣4.51人外，全台本島各縣市除彰化縣外，全都低於3人。

張旭嵐指出，家戶人口數反映家庭結構變化和區域房市特色，其中新北市淡水因房價低，吸引首購族買盤，移入的單身或年輕小夫妻多，因此家戶人口數持續遞減；而北市中山區為套房大本營，單身人口較多，因此每戶人數最少。

台灣房屋員林旗艦特許加盟店店東林永志表示，彰化是農業縣，家庭觀念和購屋觀念較傳統，絕少頂客族，且大都婚後才搬出去住，也因為房價低，即使小家庭自用，華廈或套房的接受度低，仍喜歡透天房型，總價新台幣1000萬元到1300萬元的三層樓透天是熱門產品。

張旭嵐說，家戶人口數持續減少，連帶影響購屋需求坪數縮小，加上房屋總價預算考量，使得新推案走「坪數小，房間少」的小宅路線比例持續增加，兩房和小三房成為都會區市場熱門產品。（編輯：郭萍英）1070626

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