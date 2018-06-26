亞洲電信資訊展 台灣優質產品進軍國際

在新加坡舉行的亞洲電信及資訊展26日開鑼，台灣共14家電信相關業者籌組台灣館參展，盼讓台灣優質產品打入世界舞台。中央社記者黃自強新加坡攝 107年6月26日

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）新加坡年度電信資訊展今天開鑼，台灣共有14家電信相關業者籌組台灣館參展，盼讓台灣優質產品打入世界舞台。



台灣區電機電子工業同業公會也參與亞洲電信資訊產業交流論壇（ATIE），與日本、印度、澳洲、馬來西亞與新加坡的資訊與通信科技產業公會領袖交流，推廣台灣資訊與通信科技產業實力。



2018年亞洲電信及資訊展（CommunicAsia）今天起在濱海灣金沙酒店會展中心，舉行為期3天展覽。這項展覽也被視為亞洲規模最大的通訊及廣播展，台灣共有14家電信相關業者參與盛會。



台灣區電機電子工業同業公會國際業務室主任廖志容今天告訴中央社記者，今年的亞洲電信及資訊展聚集產業界最新資訊及科技，展出主題均為最新、最夯產品，如5G網路設備、衛星通訊、物聯網、資訊安全、超高畫質顯示器及串流、IP廣播技術，以及新一代智慧數位機上盒等產品。



他指出，台灣通訊產業包括網通設備和各式智慧行動終端裝置，整體產值今年預估高達新台幣1.53 兆元，台灣業者在全球資通訊產業的上中下游供應鏈，都扮演舉足輕重角色，也居全球資訊與通信科技產業關鍵戰略合作夥伴地位。



廖志容說，台灣館這次主要展出商品，包括行動通訊室內覆蓋系統、鉛酸蓄電池、資料中心平台、網路線、光纖、智慧家庭、網路連接頭、沖床五金機構件、降頻器、多功能分配器、跳線、連接器、發光二極體、系統單晶片、工業型電腦、網路布線產品、伺服器及儲存設備等多元化產品。



根據台灣區電機電子工業同業公會資料，這次台灣館有萬泰科技、立端科技和營邦企業、廣隆光電和云辰電子等共14家業者參與。（編輯：陳惠珍）1070626