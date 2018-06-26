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風電躉購費率高 經部：市場成熟改採競價

發稿時間：2018/06/26 16:38

最新更新：2018/06/26 16:47

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經濟部次長曾文生（圖）26日在經濟部向媒體說明「離岸風電競價容量分配」與「指考供電穩定」等議題。強調再生能源躉售電價不是新政府上台才做，希望外界批評綠電拿出實證來。中央社記者孫仲達攝 107年6月26日經濟部次長曾文生（圖）26日在經濟部向媒體說明「離岸風電競價容量分配」與「指考供電穩定」等議題。強調再生能源躉售電價不是新政府上台才做，希望外界批評綠電拿出實證來。中央社記者孫仲達攝 107年6月26日

（中央社記者郭幸宜台北26日電）離岸風電競標價格與躉購費率差距過大，遭外界議論，經濟部強調，全球離岸風電都是透過躉購制度完備供應鏈後，再由競價制度降低成本，等市場成熟後才會改採價格競標制度。

離岸風電第二階段競價結果上週五出爐，獲選廠商以每度2.2元到2.5元價格得標，價格比台電平均售電費率2.6元還低，談話節目更指稱，離岸風電遴選制大虧，20年差價高達9000億元。

經濟部次長曾文生下午召開記者會說明，強調全球風電產業發展需要穩定措施，其他國家都是「先躉購、後競價」，以市場概念來說，市場的供應量不足時，產品價格自然會比較高，當價格與數量穩定後，供應鏈成熟後，進而形成穩定的市場，第二階段才會採取競標，讓廠商提出2025年併網時，要以多少價格把電賣給台電。

曾文生解釋，躉購制度是為了創造市場，接下來再採取競價作法。事實上，能源局在2012年就已提出離岸風風電躉購價格公告，當時公告是5.56元，跟現在的5.84元相去不遠，而且2012年開始，躉購費率就逐年提升，2016年更飆高至5.74元，去年躉購費率更高達6.04元。

對於外界批評經濟部用較高的躉購價格購電，曾文生則強調，這並非新政府上台後才做的，早在2012年就做了，而且2012年的躉購費率5.56元與今年的5.84元相去不遠，駁斥外界有關經濟部圖利廠商的說法。

曾文生指出，從2012年以來，這段期間都沒有任何廠商來競標，關鍵在於市場沒有形成，這兩年來經濟部結合國內產業，也要求中鋼、台船等國營事業組隊投入風電產業，也因此今年第一階段躉購時，才會有較多的業者前來投標，最後也順利標出3.5GW的風電風場，而後續競標的得標價格遠比台電每度平均電價還低，證明我國的綠電發展跟機會有很大的可能性。

至於未來綠電價格是否有機會下降？曾文生表示，風電價格高低取決於發電效率與風場地點，例如未來風機效率好，電價就可能下降；但隨著風機往深水區移動，裝置成本增加，價格也會隨之上揚。

曾文生強調，按照目前進度，離岸風電必須在2025年前供電，對於能源政策，他打趣的說，現在國小課本都說台灣90%的能源仰賴進口，但到了2025年時國小課本很可能要重新改寫。（編輯：鄭雪文）1070626

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