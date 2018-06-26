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二氧化碳短缺 可口可樂部分英國生產線停擺

發稿時間：2018/06/26 16:49

最新更新：2018/06/26 16:49

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）軟性飲料製造巨擘可口可樂公司（Coca-Cola Co.）表示，由於二氧化碳原料短缺，部分英國廠房「暫停」生產，不過產品供應目前尚未受到影響。

率先報導二氧化碳原料短缺的產業雜誌Gasworld指出，歐洲北部至少有5家二氧化碳生產商因維修而暫停生產。

季節性維修造成的停工，導致英國目前只剩一家大型二氧化碳生產商仍在運作。

海尼根（Heineken）旗下啤酒品牌John Smith's Extra Smooth和Amstel上週表示，產品供應已受到二氧化碳短缺衝擊。

媒體報導，二氧化碳短缺已影響冷凍食品出貨，因為業者須利用以二氧化碳壓縮製成的乾冰維持低溫環境。

英國廣播公司（BBC）指出，據了解，英國線上雜貨零售通路商Ocado目前對冷凍食品出貨採配額方式，以免庫存乾冰用罄。

可口可樂發表聲明指出：「我們正設法因應衝擊英國二氧化碳供應的產業界問題。」

「我們把重點放在限縮產品供應可能受到的影響效應。在這段期間，我們暫停部分生產線的短期運作，不過產品供應至今仍未中斷，我們會繼續履行客戶訂單。」

「在狀況持續發展的同時，我們正密切和供應商、夥伴與客戶合作研議若干解決對策。」（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070626

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