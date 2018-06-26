用電量改寫今年第9高 亮供電吃緊黃燈

（中央社記者郭幸宜台北26日電）盛夏來臨，連日高溫，用電量隨之攀高，今天下午1時41分衝上用電量高峰，達3525.9萬瓩，擠下25日用電紀錄，排進今年以來用電量第9高，亮供電吃緊黃燈。



根據中央氣象局資料，包括台北市與花蓮縣已經連續3天出現36度高溫，炎熱氣候也讓用電量增加，台電備轉容量率約6.9%，備轉容量244.5萬瓩。



台電中央副調度監鄭有財受訪時表示，今天的尖峰負載量為3525萬瓩，較昨天預估的3580萬瓩減少55萬瓩；從中央氣象局資料研判，到28日前全台氣溫仍然偏高，但因今天的尖峰負載量較昨天低，因此台電也下修27日、28日的尖峰負載量從原先的3630萬瓩至3550萬瓩。根據台電電力預測，預估本週的供電燈號都是亮「供電吃緊」的黃燈。



依台電統計資料，今年迄今的用電量前10高分別為5月30日的3677.14萬瓩、5月31日3671.31萬瓩、5月29日3632.86萬瓩、6月8日3610.20萬瓩、5月28日3600.65萬瓩、6月6日3580.2萬瓩、6月7日3570.19萬瓩、6月5日3530.2萬瓩、6月26日3525.9萬瓩、6月25日3510.79萬瓩。（編輯：林孟汝）1070626