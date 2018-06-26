世足賽有無收視權 影視業：甄嬛傳也算嗎

台灣有線電視寬頻產業協會呼籲主管機關出面協調，讓華視可立即播出本屆世足賽所有賽事。愛爾達25日回應，對轉播有興趣的系統平台業者應循商業機制，洽愛爾達取得授權。（圖取自愛爾達體育家族臉書粉絲專頁www.facebook.com/ELTASPORTS）