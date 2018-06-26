世足賽有無收視權 影視業：甄嬛傳也算嗎

台灣有線電視寬頻產業協會呼籲主管機關出面協調，讓華視可立即播出本屆世足賽所有賽事。愛爾達25日回應，對轉播有興趣的系統平台業者應循商業機制，洽愛爾達取得授權。（圖取自愛爾達體育家族臉書粉絲專頁www.facebook.com/ELTASPORTS）
（中央社記者江明晏台北26日電）國際大型賽事是否該由公廣集團轉播，影視圈產業人士認為，要先釐清國際大型賽事定義，反之該尊重商業機制，不能說全民瘋足球就稱收視權，難道大家愛看「甄嬛傳」也算收視權。
2018年世足賽，由中華電信MOD頻道愛爾達電視取得台灣轉播權，公廣集團的華視取得世足16強賽事轉播權。
中華電信表示，MOD自啟動世足賽轉播廣告宣傳以來，已進帳10多萬用戶，總數達到180萬戶，穩坐本土影視平台第一寶座。
然而對於未來國際大型賽事是否由公視等公廣集團轉播，產業高層人士評論，要先釐清國際大型賽事上的定義，否則應該尊重商業機制。
影視圈產業人士說，國際大型賽事應可區分為有台灣代表隊和沒有台灣代表隊，有台灣代表隊應可認為全民應該要有收視權，就可以利用國家預算補助轉播，「但是NBA、BWF、法網這些職業賽事，要思考算不算國際重大賽事」，而高球女將曾雅妮、羽球女將戴資穎參加的比賽，或是世界盃台灣雖沒有代表隊，但全民瘋足球，「都可以稱作是收視權嗎」，那如果大家都愛看「甄嬛傳」，要不要也算是收視權，認為這是應該要定義清楚的地方。
另外，台灣有線寬頻產業協會（CBIT）發出聲明指出，認為全民應有國際體育賽事近用權，並稱愛爾達及中華電信利用全民資產高價搶標國際重要賽事，呼籲政府應出面協調，讓取得愛爾達授權的華視即起就可立即播出本屆世足賽所有賽事，而不是等到16強才能播出。
對此，有網友反諷「有線電視應全面無償開放」，也有網友質疑「使用者付費好嗎」，還有人說：「覺得人家花2億元是排擠你們，那你們可以花3億去標啊。」
產業人士則認為，中華電信MOD和有線電視業者都是付費電視，抱怨看不到世足賽轉播，就好像是跑到麥當勞要求吃肯德基的餐點一樣不合理。（編輯：張均懋）1070626
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