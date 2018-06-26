機械公會籲新台幣貶至32元 楊金龍致函說明

（中央社記者邱柏勝台北26日電）台灣機械工業同業公會理事長柯拔希日前向央行喊話，應順勢讓新台幣貶到32元。央行總裁楊金龍隨即致函柯拔希，重申新台幣匯率由外匯市場供需決定，央行職責是維持外匯市場秩序。



柯拔希日前透過媒體呼籲，央行應讓新台幣匯率更有彈性，可順勢讓新台幣貶至32元，並對企業購買智慧機械及機械業投入智慧機械研發，給予1%以下優惠利率的專案融資貸款。



對此，楊金龍在22日、央行理監事會後隔日，隨即致函柯拔希表明央行立場，並於今天公布當日信函。



楊金龍在信函中表示，台灣為小型且高度開放的經濟體，新台幣匯率維持動態穩定，有助經濟穩定與發展。長期以來，央行維持外匯市場秩序及新台幣匯率動態穩定，新台幣匯率的年平均波動度，小於其他主要貿易對手貨幣波動度，符合多數企業對於匯率穩定的期待。



然而，楊金龍也指出，匯率是一種價格，宜由市場供需決定，且能反映經濟基本面。央行對匯率並無為所欲為的自由與能力，央行維持新台幣動態穩定，目的在降低匯率波動，而不在扭轉趨勢。



楊金龍表示，國際景氣升溫，自動化設備需求提高，機械業出口及獲利均有傑出表現，央行也高度肯定企業在提升競爭力上的努力。但他提醒，近年國際經濟瞬息萬變，先進國家貨幣政策的外溢效果，導致各主要貨幣對美元的波動度擴大，因此企業宜強化避險操作，並加速轉型升級，降低新台幣匯率波動的影響。



對於柯拔希建議可提供企業專案融資貸款，楊金龍表示，目前銀行資金充裕，政府相關單位亦陸續推出各項政策性貸款，企業融資管道已相當多元。且央行持續採行寬鬆貨幣政策，有助企業減輕資金成本，增加投資意願，促進產業升級，進而協助經濟發展。（編輯：林孟汝）1070626